Kansalaisilla on tärkeä rooli suurpetojen seurannassa – ilmoita suurpetohavainto petoyhdyshenkilölle

Hirvikanta pääosin tavoitetasolla Pohjois-Hämeessä 30.3.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Hirvikantaa on viime vuosina pienennetty ja hirvikanta on tavoitellulla tasolla pääosalla aluetta. Myös valkohäntäpeurakanta on pienentynyt, mutta tiheimmillä alueilla peurakannassa on edelleen vähennystarvetta. Sidosryhmiltä tavoitteiden toteutuminen sai kiitokset.