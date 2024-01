Kysely: Suomalaiset kokevat valokuituhankinnassa oman ymmärryksen puutteelliseksi – ”Palvelumonopolit valokuituverkkojen vaarana”

Valokuitunen Oy:n tammikuussa 2024 YouGovilla teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisilla ei ole kovin paljon tietämystä kodin kiinteissä nettiyhteyshankinnoissa. Kuitenkin kuluttajien valokuituhuumasta kertoo esimerkiksi se, että valokuituyhtiöt investoivat lähivuosina valokuituinfraan arvioiden mukaan yhteensä yli kaksi miljardia euroa. Kyselyssä suomalaisista 30 prosenttia sanoo, että valokuituhankinnoissa oman ymmärryksen rajallisuus on ärsyttävää ja haastavaa.

- Nyt rakennetaan yhteiskunnallisesti äärimmäisen merkittävää infraa suuressa mittakaavassa, missä kuluttajan valinnat ohjaavat, millaisia verkkoja Suomeen rakennetaan. Kuluttajat tekevät päätöksiä vajavaisilla tiedoilla ymmärtämättä täysin, miten kauaskantoisia vaikutuksia omilla päätöksillä on, toteaa Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Kyselyn mukaan suomalaisilla ei ole kovin paljon tietämystä valokuituverkkojen eriävistä toimintaperiaatteista. Ymmärrys ei ole lisääntynyt verrattuna viime toukokuuhun, kun asiasta kysyttiin edellisen kerran. Silti valokuitukauppa käy kuumana ympäri vuoden.

- Asiakas ostaa valokuidun ymmärtämättä, mihin sitoutuu, kuinka moneksi vuodeksi ja rajoittaako hänen sopimuksensa omaa valinnanvapautta kodin nettipalveluissa.

Avoin valokuituverkko on epäselvä asia kolmasosalle suomalaisista

Vain kolmasosalle suomalaisista on selvää, mitä avoin valokuitu tarkoittaa. Kauniston mukaan nimenomaan valokuituinfrassa yksi keskeisimmistä asioista on ymmärtää, että verkon voi rakentaa joko avoimeksi tai suljetuksi. Tällä rakenteella on merkittävä ero kuluttajalle.

- Avoimessa valokuituverkossa kuluttaja ei ole sidottuna yhden operaattorin hintoihin ja palveluun. Hän voi aina kilpailuttaa nettiliittymää ja vaihtaa palveluntarjoajaa eikä vaihtojen määrälle ole rajoituksia, kun taas suljetussa verkossa tätä mahdollisuutta ei ole. Vaikka valokuitu on infrarakentamista, asiakkaille ei ole yhdentekevää, millä mallilla vuosikymmeniä käytössä oleva infra rakennetaan. Harva suomalainen muistelee kaiholla niitä aikoja, kun sähkösopimuksen pystyi hankkimaan vain oman alueen siirtoyhtiöltä. Valokuituinfraa ei pidä rakentaa palvelumonopolien varaan, Kaunisto sanoo.

Puolelle suomalaisista verkon omistuspohjalla on merkitystä

Kyselyn mukaan enemmän kuin kaksi kolmesta (71 %) suomalaisesta on sitä mieltä, että verkon omistaja on hyvä tietää ennen kuin tekee kotinsa valokuituyhteyden hankkimisesta päätöksen. Kysyttäessä siitä, onko oman kodin nettiyhteyden tarjoavan yrityksen omistuspohjan tietäminen tärkeää, puolet vastanneista piti sitä tärkeänä. Vain joka kymmenes (10 %) ei pidä asiaa merkityksellisenä.

- Kun rakennetaan vuosikymmeniä kestävää kriittistä infraa, on hyvä olla perillä myös verkon omistajasta. Viime vuosien aikana on havahduttu joidenkin valtioiden intresseihin eri sektoreilla ja monet esimerkiksi karttavat tiettyjä elektronisia laitteita valmistusmaan perusteella. Mielestäni valokuituinfran turvallisuutta kannattaa pohtia myös näistä lähtökohdista. En pidä valokuituinfraa mitenkään toisenlaisena asiana. On hyvä, että suomalaiset kiinnittävät näihin asioihin huomiota, Kaunisto summaa.

Lisätietoja kyselystä:

YouGov toteutti kyselytutkimuksen Valokuitunen Oy:n toimeksiannosta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten tietämystä valokuituyhteyksiin ja sellaisen hankintaan liittyvistä asioista sekä mielipiteitä liittyen tietoliikenneyhteyksien tärkeyteen, turvallisuuteen ja omistuspohjaan. Tiedot kerättiin YouGovin kuluttajapaneelissa 2.1 – 4.1.2024. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1003. Keskimääräinen virhemarginaali on noin ±3 %-yksikköä (95%:n luottamustasolla).