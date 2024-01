Nuoret miehet esiin työkyvyttömyyseläketilastoissa – kokonaishakumäärät kasvussa toista vuotta peräkkäin

Jonna Ryhänen on nimitetty Elon sijoitusjohtajaksi 19.12.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elo on nimittänyt Jonna Ryhäsen (VTM) Elon sijoitusjohtajaksi ja varatoimitusjohtajaksi. Valinnassa painottui Ryhäsen vahva johtajakokemus, strateginen näkemyksellisyys sekä monipuolinen osaaminen eri omaisuuslajeista. Ryhäsellä on pitkä työkokemus Elon sijoitusorganisaatiossa sekä Elon edeltäjäyhtiöissä. Syksyn 2023 ajan hän on toiminut väliaikaisena sijoitusjohtajana, ja tätä ennen Ryhänen on johtanut Elon allokaatio ja vaihtoehtoiset sijoitukset -yksikköä. – Jonnalla on vahvoja näyttöjä sijoitusorganisaation johtamisesta ja näkemyksellisyyttä kehittää toimintoa edelleen. Olen iloinen, että saamme Jonnan luotsaamaan Elon sijoituksia, sanoo Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson. – On suuri kunnia päästä johtamaan Elon sijoittamisen huippuosaajia. Työeläkeyhtiöissä tehdään erittäin merkityksellistä työtä ja on ilo olla osana tätä tehtävää sijoitusorganisaatiosta käsin, toteaa Jonna Ryhänen.