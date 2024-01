Berliinin muotimessut kutsui vastuullisuusasiantuntijakseen suomalaisen IVALO.COMin

SEEK Berlin on yli 250 näytteilleasettajan kansainvälinen muotimessutapahtuma, joka järjestetään Berliinissä 16.-17.1.2024.



Tänäkin vuonna arvostetun messutapahtuman vastuullisten brändien näyttelyalue Conscious Club kasvaa, mikä osaltaan kertoo muodin ja pukeutumisen käynnissä olevasta suuresta muutoksesta.



Vastuullisen muodin kansainvälisenä kokoontumispaikkana SEEK Berlin on toimialan merkittävin.



SEEK Berlin on kutsunut suomalaisen vastuullisen muodin markkinapaikan IVALO.COMin pääyhteistyökumppanikseen arvioimaan messuosallistujien vastuullisuuden tasoa.