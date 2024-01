HUS avaa Traumapsykiatrian poliklinikan

Toiminnan ensisijainen tehtävä on kehittää vaikean traumaperäisen stressihäiriön hoitoa. Etenkin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa on paljon poikkeuksellisen traumatisoivia tapahtumia kokeneita henkilöitä. Psyykkinen traumatisoituminen on monen psykiatrisen oireen riskitekijä ja se on traumaperäisen stressihäiriön diagnoosin edellytys.

“Traumapsykiatrian poliklinikka tarjoaa konsultaatiopalveluita sekä kiireettömiä tutkimus- ja hoitojaksoja ensisijaisesti psykiatrian yksiköiden traumaperäistä stressihäiriötä sairastaville potilaille”, kertoo ylilääkäri Tanja Laukkala HUSin Psykiatriasta.

Alkuvuodesta käynnistyvät myös traumapsykiatrian eKonsultaatiot, jotka palvelevat aluksi Uuttamaata. Toiminnan vakiinnuttua eKonsultaatiot voidaan laajentaa kansalliseksi toiminnaksi muualle maahan. Puolustusvoimien psykiatrian poliklinikka valtakunnallisine erityistehtävineen toimii myös osana Traumapsykiatrian poliklinikkaa.

HUSin Traumapsykiatrian poliklinikka on osaamiskeskus, jonka toiminta keskittyy potilaiden traumaperäisen stressihäiriön diagnostiikkaan ja hoitoon. Sen henkilökunta on mukana esimerkiksi kansallisten hoitosuositusten laatimisessa, asiantuntijoina monenlaisissa verkostoissa, kuten valmiusasioissa sekä perustasoon ulottuvien hoitopolkujen kuvauksessa. He toimivat myös kouluttajina ja ovat mukana kehittämistyössä, kun psyykkisen traumaan liittyviä asioita huomioidaan hoitojärjestelmässä ja kehitetään järjestelmän ulkopuolella yhteiskunnassa.