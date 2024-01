”Lukeminen on parasta!”: Alakoululaisten Tähtipöllö-lukukilpailun voitto Helsinkiin ja Turkuun

Koululaisia lukemaan innostavan Tähtipöllö-kilpailun voittajat ovat selvillä. Ensimmäistä kertaa järjestetyn lukukilpailun voittajat löytyvät Helsingistä ja Turusta: 1.–3.-luokkalaisten sarjan voittaja on Keinutien ala-asteen koulun 3B-luokka ja 4.–6.-luokkalaisten Raunistulan koulun 4M-luokka.

Kilpailu kärkisijoista oli loppuun asti kova. Kontulalaisen Keinutien ala-asteen 3B-luokka innostui Tähtipöllö-kilpailusta heti sen käynnistyttyä, ja oppilaat lukivat opettaja Johanna Lehtisen mukaan keskimäärin 200 kirjaa viikossa. Lopulta voitto irtosi luokalle 2 394 870 luetulla sivulla.

Innokkaista lukijoista koostuvalle luokalle yhteiseen pottiin sivujen kerääminen on ollut hauska kokemus. Voiton herättämät tunnelmat luokassa ovat Lehtisen oppilaiden kommenttien perusteella riemastuneet ja luokan yhteinen viesti selvä:

”Lukeminen on parasta!”

Turkulaisen Raunistulan koulun 4M-luokan lukupotti kasvoi puolestaan 412 692 sivuun. Luokan opettaja Maria Dahlströmin mukaan lukukilpailut tuntuvat innostavan eritasoisia lukijoita nauttimaan kirjoista ja kirjallisuudesta ylipäätään.

Myös Raunistulan koulussa yhteinen lukutavoite nähtiin ryhmäyttävänä ja yhteishenkeä nostattavana, kivana tekemisenä.

”Useampi oppilas kertoi, että lukemisesta tuli kilpailun myötä säännöllisempi osa omaa arkea ja vapaa-aikaa, mikä tietysti on aivan mahtava juttu”, Dahlström kertoo.

Tähtipöllö-kilpailussa luokat kilpailivat keskenään luettujen sivujen määrästä. Voittajaluokille on luvassa rahapalkinto, jonka voi käyttää luokan yhteisiin hankintoihin, kuten luokkaretkeen tai muuhun yhteiseen tekemiseen. Lisäksi osallistuneiden luokkien kesken arvottiin kirjapalkintoja.

Yhteensä Tähtipöllö-kilpailussa luettiin vaikuttavat 18 338 041 sivua. Mukana oli yli 400 koulua ympäri Suomea.

Kilpailun suosio yllätti sen järjestäjät, Kustannusosakeyhtiö Otavan ja Otava oppimisen palvelut, hyvin positiivisesti.

”Lähes 20 miljoonaa luettua sivua on aivan fantastisen hieno määrä! Tähtipöllön tarkoitus on innostaa koululuokkia lukemaan, ja on suuri ilo huomata, että siinä on onnistuttu. Ja vaikka kilpailu on tältä erää ohi, toivomme lukuinnostuksen kouluissa ja kodeissa yhtä huikeana”, Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio sanoo.

Tähtipöllö-kilpailu tulee jatkumaan myös vuonna 2024.