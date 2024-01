Salattu mafia esittelee maailman vaarallisimman mafian ja uusimman tulokkaan

“Mafiat poikkeavat tavanomaisista rikollisjärjestöistä, koska ne tarvitsevat valtiota ja erityisesti valtion jakamia varoja − ja valitettavasti Italian poliittinen luokka tarvitsee edelleen mafioita”, kertoo Anton Monti kirjansa esipuheessa.

Maailman rikkaimman ja vaarallisimman rikollisjärjestön 'Ndranghetan toiminta on täysin salaista. Sen johtajat elävät vaatimattomasti ja turvallisen välimatkan päässä, sillä he ovat ulkoistaneet väkivallan ja huumebisneksen elämästään. Calabrialaisen mafian tärkein ominaispiirre on verisukulaisuus ja siihen perustuva tiukka rakenne, joka suojaa ‘Ndranghetaa tehokkaasti soluttautujilta ja ilmiantajilta. Se suu joka puhuu, tuhotaan hapolla.

Mafioiden uusinta tulokasta, Etelä-Italian Apuliassa toimivaa neljättä mafiaa kutsutaan Sacra Corona Unitaksi. ”Meren mafia” toimii yhteistyössä albanialaisten ja montenegrolaisten rikollisliigojen kanssa salakuljettaen Adrianmeren yli tupakkaa, huumeita, aseita ja ihmiskaupan uhreja. Etelän synkät tulevaisuudennäkymät synnyttävät köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä, jotka heikentävät ihmisten halukkuutta noudattaa laillisuuden rajoja ja auttavat mafioita juurtumaan tiukemmin maaperään.

“Rikollinen toiminta ja sen laajeneminen laillisen talouden puolelle sekä valtion laillisuuden kriisi ja syrjäisten alueiden kontrollin herpaantuminen voivat mahdollisesti viedä tilanteeseen, joka vaikuttaa suoraan politiikkaan ja valtioon. Näin on käynyt Italiassa, mutta näin ei saisi käydä muualla. Tutustumalla mafioiden historiaan ja niiden toimintaan on kenties mahdollista ymmärtää miten niiden – ja niiden kaltaisten ilmiöiden – leviäminen on mahdollista torjua.”

Salattu mafia – 'Ndrangheta ja Sacra Corona Unita jatkaa Montin kirjasarjaa, jonka ensimmäinen osa Salattu mafia – Cosa nostra ja Camorra ilmestyi syksyllä 2023. Teoksen on julkaissut äänikirjana TrueStory (2022)

Anton Monti on suomalais-italialainen tietokirjailija, joka on syntynyt Helsingissä ja asunut Roomassa. Hän on kirjoittanut Italian yhteiskunnasta, politiikasta ja kulttuurista.

teos: Salattu mafia – 'Ndrangheta ja Sacra Corona Unita

kirjailija: Anton Monti

ISBN: 9789523045231

kustantaja: Avain

sivuja: 176

julkaisupäivä: 16.1.2024