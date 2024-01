TIEDOTE: Ukrainan sodan kylmät kasvot -valokuvanäyttely tulee Vaasaan

Kirja sisältää satoja valokuvia sekä silminnäkijäkuvauksia yli yhdeksältäkymmeneltä valokuvaajalta 29 maasta. Näyttelyyn on valittu osa kuvista. Näyttelyn on kuratoinut valokuvaaja Svetlana Bachevanova ja sen on tuottanut Seinäjoen museot. Näyttelyn paikallisesta koordinoinnista vastaa Vaasan kaupungin museot. Valokuvanäyttely oli esillä viime vuonna Seinäjoen Matkakeskuksessa. Näyttely aukeaa Kauppahallissa 1.2. klo 9.00 ja on esillä 31.3. saakka.

Kuvajournalistit dokumentoivat sotaa, joka ei ole ohi

Ukraina joutui Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi 24. helmikuuta 2022. Siitä asti maailma on seurannut hyökkäyssodan kulkua tiiviisti. Valokuvaajat saapuvat usein ensimmäisten joukossa vapautettuihin kyliin ja todistavat, mitä ihmiset ovat joutuneet kokemaan. He dokumentoivat tapahtumia paikan päällä ja välittävät niitä muille. Kuvat kertovat sodan ja väkivallan lisäksi kuvaajien omista kokemuksista sota-alueella. Valokuvat ovat dokumentteja sodasta, mutta myös esteettisiä näkemyksiä hetkistä sodan keskellä.

Emme saa unohtaa, että Venäjän hyökkäyssota jatkuu edelleen, eikä loppua näy. YK:n mukaan yli 14,6 miljoonaa ukrainalaista eli noin 40 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua tänä vuonna. Lisäksi apua tarvitsevat yli 6 miljoonaa ukrainalaista, jotka ovat joutuneet pakenemaan ulkomaille. Sodan lisäksi Ukrainaa koettelee tällä hetkellä keskitalvi.

Valokuvateokselle myönnetty kansainvälinen palkinto

Ukraine: A War Crime on saanut kansainvälisen International Photography Awards (IPA) -palkinnon vuoden valokuvaajakirjana. FotoEvidence Associationin julkaisemaan kirjaan on kerätty todisteita sodasta ja väkivallasta Ukrainan maaperällä. Kirja toimii nykyajan dokumentointina tuleville sukupolville, mutta tallentaa myös todisteaineistoa tapahtuneista sotarikoksista oikeudenkäyntejä silmällä pitäen.