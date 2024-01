Kaupunginhallitus asetti euromääräiset säästötavoitteet talouden tasapainottamiseksi

Kangasalan joulunavaus ja uusi joulukylä houkuttelivat paikalle jopa yli 4000 kävijää 22.12.2023 13:47:44 EET | Tiedote

Tapahtumassa nähtiin monenlaista ohjelmaa, jaettiin 800 annosta puuroa Kangasalan Yrittäjien toimesta ja iltapäivä huipentui Kormuksen esiintymiseen. Kangasala-talo muuttui joulutaloksi ja kädentaitajien joulupuoti avautui laajempana kuin koskaan ennen. Kädentaitajia käsitöineen oli paikalla lähes 20. Lisäksi Kimmo Pyykkö -taidemuseoon oli vapaa pääsy. Tapahtuman yhteydessä avattiin ensimmäistä kertaa Kangasalan oma joulukylä. Joulukylä oli avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin 20.12. asti. Kangasala-talon edustalle rakennetussa kylässä tarjolla oli laaja valikoima jouluisia herkkuja, käsitöitä, koruja, puukkoja, nahkatuotteita sekä muuta lahjatavaraa. Joulukylä koostui seitsemästä Kangasalan kaupungin uudesta tapahtumamökistä, jotka on valmistanut paikallinen Lentävä Mökki Oy. Mökkejä on hankittu kaikkiaan 10 kpl. Kangasalan Joulukylässä olivat mukana koruvalmistaja designer Ilone Nuutajärven lasikylästä, puukko-, nahka- sekä rautatuotteiden valmistaja Old Elk, Taikahile jouluisten m