Satavuotiaan syyttäjän huikea testamentti jälkipolville

Benjamin Ferencz on kokenut elämässään enemmän kuin useimmat muut. Hän syntyi juutalaiseen perheeseen Transsilvaniassa ja muutti pikkulapsena New Yorkin Hell’s Kitcheniin, kasvoi jenginuorena New Yorkin kaduilla, opiskeli oikeustiedettä Harvardin yliopistossa, marssi Yhdysvaltain joukkojen mukana vapauttamaan Buchenwaldin keskitysleiriä, toimi syyttäjänä Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynneissä ja oli mukana perustamassa Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja kehittämässä kansainvälistä oikeutta elämänsä loppuun saakka.

Ferencz ei kaihtanut vaivaa eikä riskejä. Katupoikana hän puolusti itseään kaksi kertaa isompia kumppaneitaan vastaan. Nürnbergin oikeudenkäyntien yhteydessä hän kävi omin käsin kaivamassa ruumiita matalista joukkohaudoista saadakseen todistusaineistoa. Kun Yhdysvallat sitoutui yhä vahvemmin Vietnamin tapahtumiin, Ferencz päätti lopettaa toimintansa asianajajana ja omistautua toimille, jotka edistäisivät rauhaa. Hän osallistui lukuisiin seminaareihin kansainvälisestä oikeudesta ja kirjoitti siitä kirjoja, joilla oli ratkaiseva merkitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamissopimuksen, Rooman perussääntöjen hyväksymisessä.

"Ihmiset kykenevät hirveyksiin, mutta myös suurenmoiseen hyvyyteen sekä suurten että pienten tekojen kautta. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka tekevät hyvää. Jo se, että muistamme ajatuksen ja pidämme kiinni siitä, auttaa meitä piristymään, löytämään innoitusta ja tuntemaan olomme paremmaksi kauheuksien keskellä." Benjamin Ferencz tiivistää kirjassaan Viimeiset sanat 103-vuoden elämänsä kokemuksen : ”Päätä olla hyvä. Älä muutu vihasi kaltaiseksi.”

Benjamin Ferencz: Viimeiset sanat

Suomentanut Raimo Salminen

Aula & Co 2024



Kirjan julkaisupäivä on 26.1. Vainojen uhrien muistopäivä on 27.1.

