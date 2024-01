Sitruunan kevään 2024 kirjauutuudet

Suomennettu kaunokirjallisuus

Rouva King ei ole aivan tavallinen taloudenhoitaja. Hän on syntynyt huijareiden ja varkaiden maailmaan, mutta onnistunut ylenemään Mayfairin loistokkaimman talon taloudenhoitajaksi. Kun rouva King saa yllättäen potkut, hän ei jää toimettomaksi. Kun odotettujen tanssiaisten ilta koittaa, rouva King ja kaikkien aikojen siivouspartio ovat valmiina toimimaan. Ilahduttavan ilkikurinen Taloudenhoitajat on Alex Hayn esikoisromaani ja se on voittanut Caledonia Novel Award -palkinnon. Kirjan on suomentanut Risto Mikkonen. Julkaisuaika helmikuu.

Ana Reyesin esikoisromaani Talo puiden suojassa on painajaismainen trilleri menneisyyden kohtaamisesta. Lukion viimeistä luokkaa käyvän Mayan paras ystävänsä kuolee äkillisesti, ja vuosien päästä hän näkee vastaavan kuoleman YouTubessa. Selittämättömät muistikatkokset ja riippuvuudet saavat Mayan epäilemään itseään, ja hän päättää kohdata elämäänsä hallinneen trauman. Kirjan on suomentanut Arto Konttinen. Julkaisuaika maaliskuu.

Rigelin silmät on Norjan merkittävimmän nykykirjailijan Roy Jacobsenin Barrøy-sarjan kolmas osa. Kirjan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1946 sodanjälkeisessä Norjassa. Ingrid Barrøysta kertova sarja on vanginnut lukijat ympäri maailman. Sarjan aiemmat osat Näkymättömät ja Valkoinen meri ovat olleet ehdolla Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon saajiksi vuosina 2017 ja 2022. Jacobsenin kirjoja on käännetty lähes 40 kielelle ja hän on ollut kahdesti ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Barrøy-sarjaa suomentaa Pirkko Talvio-Jaatinen. Julkaisuaika huhtikuu.

Emma Straubin Tähän aikaan huomenna on lämmin ja nokkela feelgood-romaani, joka kertoo erilaisen rakkaustarinan ja vie nostalgiselle aikamatkalle 90-luvulle, jolloin nyt 40 vuotta täyttävä kirjan päähenkilö Alice oli 16-vuotias. Onko mitään mitä hän tekisi toisin, jos voisi? Kirjan on suomentanut Elina Salonen. Julkaisuaika maaliskuu.

Tuntureita, vohveleita ja sydämenasioita on ruotsalaisen Karin Härjegårdin koskettava romaani surusta, uusista ja avarista maisemista, vohveleista ja rohkeudesta muuttaa elämän suuntaa. Kirja on valittu Ruotsissa vuoden 2022 feelgood-romaaniksi. Kirjan on suomentanut Suvi Koskiniemi. Julkaisuaika toukokuu.

Lastenkirjat

Margit Auerin Maagisten eläinten koulu -sarjan seitsemännessä osassa opettaja Cornfield ja eläinkauppias Morrison katoavat. Miten käy oppilaiden? Kirjan on suomentanut Tuula Syvänperä. Julkaisuaika maaliskuu.

Nadia Shireenin kirjoittaman ja kuvittaman Outometsän jengin on lähdettävä tähän asti suurimpaan seikkailuunsa pelastaakseen kotinsa ilkeältä, varastelevalta hajuhirviöltä. Sarjaa suomentaa Maija Heikinheimo. Julkaisuaika helmikuu.

