SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Hallitus tarjoaa tulehtuneille työmarkkinoille laihaa lohtua

- Ministeri Satonen on varmasti kovin tietoinen siitä, että työnantajien intressit lähteä neuvottelemaan ovat erittäin hatarat. Yhden vuoden lakkosuman jälkeen heille on koittamassa toiveiden tulevaisuus. Miksi siis uhrata isoja edistysaskeleita heille voitollisessa tilanteessa? kysyy SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Niina Malm.

Työntekijäjärjestöt ovat ilmoittaneet tulevista, järeämmistä lakoista. Niiden edessä hallitus ja työnantajat seisovat jämäkästi paikoillaan, antamalla mahdollisesti vain pieniä piiruja periksi. Tämä tulee tarkoittamaan erittäin tiukkaa lakkokevättä koko Suomeen sekä työmarkkinaosapuolten välien kylmenemistä entisestään.

- Vientimallissa otetaan esimerkkiä naapurimaastamme Ruotsista. Ruotsin mallista hallitus tosin on toteuttamassa vain työnantajaa hyödyttävät elementit. Malli on siis kaikkea muuta kuin oikea Ruotsin malli, jossa myös työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa. Satosen mallissa vahva vahvistuu ja heikko ennestään heikkenee, sanoo Malm vakavana.

Suomessa nyt harjoitettava sanelupolitiikka tulee todennäköisesti jättämään työmarkkinoillemme arven, joka ei tule edistämään talouttamme eikä yhteiskunnallista luottamusta.

- Siitä olemme samaa mieltä ministerin kanssa, että kaksikantainen neuvottelu olisi tärkeää saada aidosti toimimaan. Hallitus on kuitenkin omilla linjauksillaan ottanut tältä työltä pohjan pois, sillä työn mitätöityminen tarkoittaisi hallitusohjelman mukaisesti etenemistä. Ja se puolestaan on juuri sitä, mitä työnantajat toivovat, päättää Malm.