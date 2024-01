Suomeen on rakentumassa uudenlainen IT-yritysrypäs

Vuoden 2022 alussa perustettu emoyhtiö Krosswise rakentaa parhaillaan tarkasti valittujen toimialojen IT-konsultointiin erikoistuvia tytär- ja osakkuusyrityksiä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat jo puolustus- ja turvallisuusalaan keskittynyt 61 NorthPoint Solutions Oy sekä teollisuuden digitalisaatioon erikoistunut Forge Digital Oy. Krosswisen kolmannelle tukijalalle, terveyssektorille, ollaan parhaillaan etsimässä toimitusjohtajaa.

Krosswisen toimitusjohtaja ja perustaja Matti Ristimäki kertoo yritysryppään keskittyvän toimialoihin, jotka ovat tietojärjestelmien kehittämisen kannalta vaativia ja edellyttävät paljon erityisosaamista. Valitut toimialat ovat myös merkityksellisiä yhteiskunnan toimivuudelle ja kilpailukyvylle.

”Tavoitteenamme on valjastaa kotimainen IT-huippuosaaminen yhteiskunnan hyödyksi. Siksi ensimmäisiksi toimialoiksi on valittu puolustus- ja turvallisuusala, teollisuus sekä terveysala. Tulevaisuudessa voimme lähteä rakentamaan toimialayhtiöitä muillekin toimialoille, kunhan merkityksellisyyden vaatimus täyttyy”, Ristimäki toteaa.

Hankkeessa on mukana myös teknologiayhtiö Reaktorin Fusion Ecosystem -verkosto, jonka intresseissä on sekä uudenlaisten liiketoimintamallien kehittäminen että IT-alan kotimaisen osaamispotentiaalin täysimittainen hyödyntäminen.

”Erikoistumiselle on entistä enemmän kysyntää markkinalla. Samaan aikaan yhä isompi joukko alan osaajia haluaa kehittää teknologisen osaamisen lisäksi myös toimialaosaamista. Krosswise on neljännen sukupolven IT-yhtiö, jossa nämä tavoitteet yhdistyvät”, sanoo Tuomas Routto, Reaktorin perustaja ja Yhdysvaltojen toimintojen johtaja. Routto toimii myös Krosswisen neuvonantajana.

Krosswisen tavoitteena on kasvattaa jokainen toimialayhtiö vähintään 200 henkilön suuruiseksi ja osaamiseltaan kansainväliselle tasolle. Tähtäimessä on myös vahvan erikoistumisen myötä asiantuntijaosaamisen vientiliiketoiminnan mahdollistaminen.





Tietoa Krosswisesta



Krosswise Oy on IT-konsultointiin keskittynyt yritysrypäs, joka koostuu itsenäisistä ja erikoistuneista toimialayhtiöistä. Yritysryppään on perustanut digialan konkari Matti Ristimäki sekä Reaktor Groupin Fusion Ecosystem. Krosswise-yritysryppään 2023 vuoden liikevaihto on noin 2M€ ja henkilöstömäärä vuodenvaihteessa 27 henkilöä.