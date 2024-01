Tullin ruokakoirat ovat tärkeässä roolissa afrikkalaisen sikaruton torjunnassa

Afrikkalainen sikarutto on sikoja ja villisikoja tappava tauti. Se ei tartu ihmiseen, mutta aiheuttaa suuren uhan Suomen sikataloudelle ja lihateollisuudelle. Virukset leviävät muun muassa matkailijoiden tuomien elintarvikkeiden mukana. Tullin ruokakoirat, Aino ja Rico, ovat tärkeässä roolissa eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, koska ne löytävät hajuaistinsa avulla liha- ja maitotuotteet matkailijoiden matkatavaroista.

Ricon 5 000 kilon löytöraja rikkoutuu tammikuussa – joukossa piikkisikaa, kamelia ja pingviiniä

Rico, Tullin toinen ruokakoira, työskentelee ohjaajansa Kimmo Lindénin kanssa Helsinki-Vantaan lentokentällä matkustajaliikenteen valvonnassa. Kaksikko työskentelee matkustajavirrassa ja matkatavaroiden parissa. Löydöt edellyttävät yhteispeliä koiran ja ohjaajan välillä, myös avustajilla on iso rooli.

Rico aloitti työskentelynsä ruokakoirana keväällä 2020 ja on ollut työssään korvaamaton. Nyt tammikuussa tulee täyteen 5 000 kilon eläinperäisten elintarvikkeiden löytöraja.

Pääasiassa Ricon löydöt koostuvat tutuista liha- ja maitotuotteista, mutta aina välillä eteen tulee erikoisempi tai ennalta tuntematon tuote. Viime vuoden aikana Rico on löytänyt muun muassa savustettua piikkisikaa, kuivattua kamelia ja pakastettuja pingviinejä. Kokemusta ja osaamista karttuu joka löydöllä sekä koiralla että ohjaajalla. Myös matkailijat oppivat.

- Osa matkailijoista on ollut siinä käsityksessä, että jos mukana tuotu ruokatuote on jollain tapaa käsitelty, niin sen voi tuoda. Sitten on heitäkin, joille on tullut yllätyksenä, ettei eläinperäisiä elintarvikkeita olisi saanut tuoda. Seuraavalla matkalla nämä asiat ovat sitten tiedossa, kertoo koiranohjaaja Kimmo Lindén.

- Toki matkailijoiden joukosta löytyy myös henkilöitä, jotka kiistävät tuoneensa mitään kiellettyä, vaikka Rico on matkalaukun merkannut, jatkaa Lindén.

Rico merkitsee eläinperäiset elintarvikkeet. Sivulöytönä, laukkuja tarkastettaessa, on kuitenkin löytynyt myös muita kiellettyjä tai rajoitettuja tuotteita, kuten lääkeaineita tai tupakkatuotteita.

Matkailija voi omalla toiminnallaan ehkäistä eläintautien leviämistä

Ulkomailta tulevilla matkustajilla on tärkeä rooli afrikkalaisen sikaruton ja muiden eläintautien torjunnassa. Sikaruton virukset voivat levitä elintarvikkeiden, tavaroiden ja ihmisten mukana.

Liha- ja maitotuotteiden yksityinen tuonti EU:n ulkopuolelta Suomeen on kielletty. Kielto koskee sekä omaan käyttöön että tuliaisiksi tarkoitettuja elintarvikkeita. Myös lemmikkien ruoat kuuluvat tuontikiellon piiriin. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että sian- tai villisianlihaa sisältäviä tuotteita ei tuoda Suomeen EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.

Tällä hetkellä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy EU:n alueella Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Italiassa, Saksassa, Tšekissä, Kreikassa ja Kroatiassa.

Tulli ja ruokakoirat mukana matkamessuilla

Tulli on mukana Matkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa 19.-21.1.2024. Tullin osaston teemana on afrikkalaisen sikaruton torjunta: messukävijät pääsevät tutustumaan muun muassa kiellettyihin ruokatuomisiin ja testaamaan tietojansa tietovisassa. Tullin asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa matkustukseen ja tavaroiden tuontiin liittyviin kysymyksiin. Messuilla voi tavata myös Tullin ruokakoirat.

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta Tullin verkkosivuilla

Tapaa Tulli Matkamessuilla 19.-21.1.2024 (verkkouutinen 18.12.2023)