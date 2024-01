Katusaneeraus nelinkertaisti pyöräilijöiden määrän Hämeentiellä – myös joukkoliikenteen sujuvuus parani

Jalankulkijoita Hämeentiellä kulkee saman verran kuin ennen remonttia, mutta esteettömyys ja liikenneturvallisuus koetaan aiempaa paremmaksi. Tämä selittyy aiempaa leveämmillä jalkakäytävillä sekä puolittuneella moottoriajoneuvoliikenteen määrällä. Näin myös melutaso on laskenut ja ilmanlaatu parantunut.

Joukkoliikenne ja erityisesti raitioliikenne ovat hyötyneet uudistuksesta. Matka-aikojen vaihtelu on vähentynyt huomattavasti, ja nopeus ja täsmällisyys ovat parantuneet kaikilla Hämeentien läpi kulkevilla joukkoliikenteen linjoilla.

Viihtyisyydessä ja lastauspaikoissa vielä kehitettävää

Vaikka katutilan kävelymahdollisuudet ovat tutkimuksen mukaan kohentuneet, istumis- ja oleskelumahdollisuudet ja katuvihreän määrä eivät remontissa juuri muuttuneet entisestä. Alueen yrityksille tehdyn yrityskyselyn perusteella kivijalkaliikkeet hyödyntävät katutilaa toiminnassaan vain vähän. Lisäksi kivijalkaliiketiloja varten toteutetut lastauspaikat eivät havaintojen perusteella toimi odotetulla tavalla, vaan ajoneuvojen pysäyttämiseen käytetään jalkakäytäviä ja pyöräteitä.

Yrityksille kohdennettuun kyselyyn vastasi noin kolmasosa alueen toimijoista. Tulosten perusteella yrittäjien näkemykset Hämeentien viihtyisyydestä, turvallisuudesta, kaupallisista mahdollisuuksista ja elinvoimasta olivat muuttuneet negatiivisemmiksi kuin ennen muutoksia. Liikennejärjestelyjen vaikutusta yritystoimintaan on kuitenkin vaikea erottaa muista paikallisista muutoksista ja globaalin talouden ilmiöistä.

"Moni asia on mennyt Hämeentiellä uudistuksen jälkeen oikeaan suuntaan, mutta tulokset kertovat, että meidän on pystyttävä jatkossa kohentamaan erityisesti katuympäristön viihtyisyyttä, pyörien ja sähköpotkulautojen pysäköintiä sekä selkiyttämään huolto- ja lastauspaikkojen käyttöä. Näiden parannusten suunnittelu on käynnissä", kertoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Katusaneeraukselle asetetut tavoitteet saavutettiin

Tutkimuksessa tarkasteltiin Hämeentien vuosina 2019–2021 toteutetun katuremontin vaikutuksia. Remontissa liikennejärjestelyt muuttuivat Kurvin ja Siltasaarenkadun välillä niin, että erillisistä linja-autokaistoista luovuttiin, ja kaikki moottoriajoneuvot ajavat nyt yhteisellä kaistalla. Samalla tien läpiajoa rajoitettiin ja liittyville kaduille asetettiin kääntymisrajoituksia. Reunimmaisten ajokaistojen tilalle toteutettiin yksisuuntaiset pyörätiet, ja jalkakäytäviä levennettiin useassa kohdassa.

Katusaneerauksen päätavoitteina olivat kestävän liikkumisen edistäminen, jalankulku- ja pyöräliikenneverkoston parantaminen sekä joukkoliikenteen sujuvuuden parantaminen. Tutkimusraportin perusteella kaikki nämä tavoitteet saavutettiin.