PeeÄssään palkataan 900 kesätyöntekijää -S-ryhmään tulossa ennätyksellinen kesätyökesä

S-ryhmän osuuskaupat ja yritykset työllistävät kesällä 2024 ympäri Suomen yhteensä noin 18 000 nuorta.

Noin puolet osuuskauppojen ja S-ryhmän muiden yritysten palkkaamista nuorista tulee työskentelemään kesällä 2024 pidempiaikaisissa pesteissä, ja suunnilleen puolet paikoista on varattu alle 18-vuotiaille ja lyhyempiin kesäharjoittelujaksoihin.

− Arviomme palkkausmääristä povaavat aivan ennätyksellistä kesätyökesää. On upeaa, että voimme tarjota niin monelle sen ihan ensimmäisen kosketuksen työelämään. Onnistumisen varmistamiseksi pyydämme nuorilta vuosittain palautetta kesätyökokemuksestaan. Oikotien toteuttama Vastuullinen kesäduunitutkimus 2023 kertoo, että nuoret ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä kesätyöhön S-ryhmässä ja näkevät työn mielekkäänä. Myös suositteluhalukkuus ystävien suuntaan on korkealla. Erityisesti ilahduttaa, että nuoret kokevat heitä kohdeltavan tasavertaisina työyhteisön jäseninä. Palautteiden avulla meillä on hyvät lähtökohdat kehittää kesätyökokemusta entisestään, SOK:n henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori kertoo.

− Kehitämme työilmapiiriä, toimintatapoja ja mallejamme jatkuvasti, ja luonnollisesti tavoitteemme on, että moni nuori löytää meiltä työpaikan myös tulevaisuudessa. S-ryhmän yritykset ovat haluttuja työnantajia: olemme Universumin osaajatutkimuksessa kaupallisen alan ammattilaisille Suomen ihanteellisin työnantaja.

Kesätöitä on tarjolla laajasti ympäri Pohjois-Savoa

PeeÄssä työllistää kesällä 2024 ympäri Pohjois-Savoa 900 nuorta. Kesätöitä on tarjolla laajasti PeeÄssän toimialueella eri ketjuissa, kuten Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa, Sokoksella, Emotioneissa, Prisma Raudassa, ABC-liikennemyymälöissä, Sokos Hotelleissa, ravintoloissa ja parturi-kampaamoissa. Yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan eri tehtävään ja useampiin toimipaikkoihin.

Kesätyö tarjoaa nuorelle tärkeitä oppeja työelämään siirtymistä varten, vahvistaa ammatti-identiteetin syntyä ja luo uskoa pärjäämiseen tulevaisuudessa.

− Monelle nuorelle kesätyö omassa osuuskaupassa on ensimmäinen kosketus työelämään. Haluamme, että nuoret saavat parhaan mahdollisen kokemuksen työelämästä ja pääsevät tekemään töitä monipuolisesti yhdessä ammattitaitoisten työkavereiden kanssa. Työtehtävien mielekkyys, työpaikan ilmapiiri ja työkaverit vaikuttavatkin merkittävästi kesätyökokemukseen. Vastuullisuus ja eettisyys kiinnostaa nuoria ja luo merkityksellisyyttä työhön, kertoo PeeÄssän henkilöstö- ja talousjohtaja Tiina Tolvanen.

Kesätyöhakemuksia voi jättää sähköisen hakukanavan kautta aina 29.2.2024 saakka.