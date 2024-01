Alkuvuoden true crime -kirjat tarjoavat katsauksen 1900-luvun mielenterveyden hoitomenetelmiin, tieteen nimissä tehtyihin julmuuksiin, idän sarjamurhaajiin sekä syanidimurhiin

Markku Tasala: Mies joka pelkäsi lunta

Toimittaja Markku Tasalan teos kuvaa kirvesmurhaaja Juho Heikkisen tarinan sekä valaisee kiehtovasti 1900-luvun alun oikeuskäytäntöjä ja mielenterveyden hoitomenetelmiä. Vuonna 1905 Raattaman kylässä Kittilässä murhattiin kirveellä kolme ihmistä. Tekoon syyllistynyt Juho Heikkinen tuomittiin syyntakeettomana ja yhteiskunnalle vaarallisena henkilönä pakkohoitoon. Markku Tasala piirtää tarkan kuvan murhayön tapahtumista ja Juho Heikkisestä henkilönä. Oliko äärimmäisen julman veriteon taustalla oikeudessa esitetty ryöstömotiivi vai mielentilatutkimuksessa esiin nostetut mielenterveysongelmat?

Markku Tasala on Hämeenlinnassa asuva toimittaja. Hän on aiemmin kirjoittanut mm. jatkosotaa ja kylmää sotaa käsitteleviä tietokirjoja. Raattaman kolmoismurhasta hän on kerännyt erilaista tutkimusmateriaalia jo vuosikymmenien ajan.

Äänikirjan lukee Petri Hanttu.

Sam Kean: Tappajat tieteen nimissä

Tiede tekee paljon hyvää maailmassa – yleensä. Joskus kuitenkin tieteilijöiden mennessä liian pitkälle jalot tavoitteet muuttuvat julmuudeksi. Yhdysvaltalaisen tietokirjailija Sam Keanin kirja kertoo tieteilijöiden tekemistä kauheuksista läpi historian sekä katsoo myös tulevaisuuteen, jossa lääketieteen kehitys saattaa johtaa uudenlaisiin tapoihin vahingoittaa toisiamme. Kirja osoittaa yhteyden Tuskegeen ihmiskokeiden, natsi-Saksan rikosten ja nykymaailman rokotevastaisuuden välillä sekä yhdistää 1950-luvun lobotomiat modernin mielenterveyshoidon puutteisiin.

Sam Kean on yhdysvaltalainen tietokirjailija. Hänen teoksensa kertovat tieteestä ja sen löydöksistä tarinallisessa muodossa. Hän on kirjoittanut muun muassa lehtiin The New York Times Magazine, Slate, Psychology Today ja The New Scientist.

Äänikirjan lukee Mikko Leskelä.

Katariina Bröms: Sarjamurhaajia idästä – Neuvostoliiton aika

Tunnetun podcastaaja Katariina Brömsin kirja sisältää viisi tositarinaa Neuvostoliitossa syntyneiden sarjamurhaajien elämästä, kammottavista rikoksista ja heidän uhreistaan sekä tarkastelee samalla ajan yhteiskunnallisia oloja, rikostutkijoiden toimintaa ja virheitä sekä sarjamurhaajien sairaita mielenliikkeitä. Andrei Tšikatilo, Sergei Rjahovski, Sergei Golovkin, Anatoli Onoprijenko ja Vasili Kulik – ovatko he Neuvostoliiton historian pahimmat tappajat? Millaisia yhteisiä tekijöitä voidaan löytää näiden vaarallisen rikollisten elämästä ja varsinkin lapsuudesta? Mikä ajaa ihmisen tappamaan?

Ilmestyy 1.2.2024

Äänikirjan lukee Antti Reini.

Suomalaisvenäläinen Katariina Bröms tunnetaan suositusta Ikkunat kii -podcastista, jossa hän kertoo karmivia tositarinoita Venäjän ja Neuvostoliiton tunnetuimmista rikoksista. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kirja Ikkunat auki itään – Rikoksia ja rangaistuksia Venäjältä (Deadline 2022).

Gregg Olsen: Myrkyllinen äiti – Syanidimurhat

Bestsellerkirjailija Gregg Olsenin teos on sydäntäsärkevä tositarina käsittämättömän rikoksen tehneestä kotiäiti Stella Nickellistä. Kesäkuussa 1986 Auburnin pikkukaupungissa Stellan mies Bruce menehtyi kouristuskohtaukseen. Stella sai suuren henkivakuutusmaksun, mutta oikeuslääkäri havaitsi, että Bruce oli nauttinut syanidilla päällystettyjä kipulääkkeitä. Viikkoa myöhemmin menehtyneen 40-vuotiaan Sue Snown ruumiinavaus paljasti, että hänet oli myrkytetty syanidipitoisilla päänsärkypillereillä. Stellan tytär Cindy alkoi epäillä äitiään ja harkitsi ilmiantavansa tämän FBI:lle… Teos kertoo äiti-tytärsuhteesta, joka perustui epäluottamukseen ja petokseen, sekä siitä, kuinka suloinen pieni tyttö Oregonista jahtasi amerikkalaista unelmaa päätyen äärimmäiseen rikokseen.

Ilmestyy 19.2.2024

Palkittu bestsellerkirjailija Gregg Olsen on yhdysvaltalainen true crimen ja jännityskirjallisuuden mestari. Hän on kirjoittanut urallaan yli 30 kirjaa. Äitimme oli sarjamurhaaja -alkuteosta on myyty yli 1,2 miljoonaa kappaletta ja kirja oli Wall Street Journalin ja Washington Postin bestsellerlistojen kärkisijoilla.

Äänikirjan lukee Markus Niemi.

Pauli Jokinen: Suomen murhahistoria

Kotiovelleen ammuttuja kansanedustajia, ruumiita lastenvaunuissa, mystisiä unisurmia ja viimeiselle matkalleen liftanneita nuorukaisia. Suomen murhahistoria nostaa esiin 66 tavallisuudesta poikkeavaa henkirikosta Suomen rikoshistoriasta. Joukossa on poliittisia salamurhia ja muita tunnettuja tapauksia sekä paljon vähälle huomiolle jääneitä rikoksia, jotka ovat jollakin tapaa erikoisia.

Pauli Jokinen on laaja-alaisesti Helsingin historiaan perehtynyt tietokirjailija, joka on aikaisemmin kirjoittanut kävelykirjoja, kuten suursuosioon nousseen Sunnuntai­kävelyllä Helsingissä (Minerva 2010). Jokinen toimii kaupunkioppaana ja on järjestänyt tapahtumia Murha­kävelyistä Helsingin kävelyfestivaaleihin. Hän on kirjoittanut kävelykirjojen lisäksi teokset Helsingin murhahistoria (2020), Turun Murhahistoria (2021) ja Verikoirat (2021).

Äänikirjan lukee Mikko Leskelä.