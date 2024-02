Koira opettaa syvää yhteyttä – Sigrid Nunezin palkittu romaani Paras ystävä on ilmestynyt

Paras ystävä on yli 20 teosta julkaisseen Sigrid Nunezin yllätyshitti. Kirjan alkuperäiskustantaja odotti romaanilta maltillista 10 000 kappaleen myyntiä, mutta toivoi, että romaani resonoisi eläinten rakastajissa. Kun romaani voitti kirjamaailman arvostetuimpiin kuuluvan palkinnon, National Book Awardin, myynti räjähti pilviin. Kirjasta on tekeillä ison budjetin elokuva, jonka pääosaan on kiinnitetty Naomi Watts.

Romaanissa päähenkilö adoptoi kuolleen ystävänsä tanskandoggin. Vähitellen hän kasvaa rakastamaan isäntäänsä surevaa isoa kodinvaihtajaa.



Romaani on viisas ja kaunokirjallinen mutta helppolukuinen. Nunez kirjoittaa surusta ja menetyksestä huumorilla. Se on osittain omaelämäkerrallinen. New York Timesin haastattelun mukaan Sigrid Nunez halusi kirjoittaa naisesta, joka suree itsemurhan tehnyttä ystäväänsä. Nunez tunsi kirjan kirjoittamisen aikaan monta ihmistä, jotka harkitsivat tai puhuivat itsemurhasta. Yksi ystävistä myös toteutti aikeensa. Nunez kertoo haastattelussa, että hän on itse kissaihminen, mutta kuollutta omistajaansa surevat koirat sulattavat hänen sydämensä.

Sigrid Nunez (s. 1951) syntyi ja kasvoi New Yorkissa, mutta hänen äitinsä on saksalainen ja isänsä kiinalais-panamalainen. Hän on julkaissut romaaneja, esseekokoelmia ja novellikokoelmia.

Romaanin on suomentanut Kristiina Drews. Hän on suomentanut myös muun muassa Ali Smithin, Margaret Atwoodin ja Heather Morrisin romaaneja.

Sigrid Nunez: Paras ystävä

(The Friend)

Aula & Co 2024

Romaani julkaistaan 9.2.