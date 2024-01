Oulun yliopiston professorilta Steve LaVallelta uusi kirja virtuaalitodellisuudesta ja metaversumista

Professori Steve LaVallen uudella kirjalla on yksinkertainen nimi, mutta monipuolinen sisältö: Virtual Reality - virtuaalitodellisuus. Kirjassa hän käy läpi virtuaalitodellisuusjärjestelmien perusteet ja alan kehityksen konkreettisten esimerkkien kautta. Se kattaa laajan valikoiman aiheita, kuten geometrista mallintamista, graafiikan renderöintiä ja laitteiden optiikkaa. Se tarjoaa myös yksityiskohtaista tutkimusta ihmisen aistijärjestelmistä eli näön, kuulon ja tasapainon suhteesta virtuaalilaitteita käytettäessä sekä syvällisen katsauksen muun muassa käyttöliittymäsuunnitteluun ja käyttökokemukseen. Kirja tarjoaa arvokkaita oivalluksia kehittäjille ja käsittelee alan teknologisia haasteita. Matemaattiset mallit, teknologia ja ihminen laitteiden käyttäjänä muodostavat kokonaisuuden, josta ei mitään puutu.

LaValle johtaa Oulun yliopistossa Perception Engineering -tutkimusryhmää, jossa yhdistyy robotiikan ja virtuaalitodellisuuden osaaminen unohtamatta neurotieteitä ja psykologiaa. Ryhmän työ liittyy läheisesti metaversumikehittämiseen. Viime vuoden lopussa Suomessa julkaistiin ensimmäisenä Euroopassa metaversumistrategia. Slushin yhteydessä pidetyn tilaisuuden avauspuheenvuorossaan Steve LaValle loi analogian kotikaupunkinsa Oulun pyöräinfrastruktuurin ja metaversumin ihanneajatuksensa välille. LaVallet olivat omistajina mukana, kun virtuaalilasiyritys Oculus myytiin Facebookille. Sen jälkeen he päättivät asettua Ouluun, koska Suomi ylipäänsä on maailman paras paikka turvallisuutta arvostavalle lapsiperheelle, jossa halutaan tehdä tutkimusta ja olla mukana kehittämässä parempaa teknologiaa ihmisille. Lue tästä tarina siitä, kuinka he valitsivat Oulun.

Virtual Realityn kustantaja on Cambridge University Press. Teos on julkaistu osana Oulun yliopiston 6G Flagshipin ladattavien kirjojen kirjahyllyä, jonne pääset tästä. Siellä on jo kymmenen 6G:n taloutta, tietoliikennettä, tietoturvaa, kestävää kehitystä ja tekoälyä käsittelevää teosta.