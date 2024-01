Kutsu 23.1. klo 9: Ilmastonmuutos haastaa rakentamisen – kosteudenhallinnalle uusi kotimainen sertifiointi

Peab on Pohjoismaiden suurimpia rakennusyhtiöitä. Peab-konsernin liikevaihto on 5,5 miljardia euroa ja se työllistää noin 15 000 henkeä.Konsernilla on toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Pääkonttori sijaitsee Förslövissä, Skånessa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä. www.peab.fi