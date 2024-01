ABO Windin vuosi oli menestyksekäs: myytyjen tuulivoimapuistojen kokonaisinvestointien arvo oli lähes 200 miljoonaa

Tuulivoimateollisuuden myötätuuli jatkuu. Suomessa kymmenen vuotta toimineen ABO Windin menestyksekkääseen vuoteen on mahtunut paljon: kaksi tuulivoimapuistoa on myyty, sähkönhankintasopimukset ovat saaneet sinetin kolmen yrityksen kanssa ja kolme tuulivoimapuistoa ovat edenneet kohti rakentamisvaihetta.

Myydyt tuulivoimapuistot sijaitsevat Haapajärvellä ja Hyrynsalmella. Pajuperänkankaan tuulivoimapuisto koostuu 14 turbiinista, joiden yhteenlaskettu teho on 87 MW. Hanketta on kehitetty yhteistyössä Infinergies Finland Oy:n kanssa vuodesta 2016 lähtien. Pajuperänkangas on ABO Windin maailmanlaajuisesti suurin avaimet käteen -periaatteella rakennettu tuulivoimapuisto. Kainuun Hyrynsalmella sijaitsevan Illevaaran tuulipuiston kapasiteetti on 30 megawattia, ja tehot tuottaa viisi turbiinia.

Sähkönhankintasopimukset (PPA) on solmittu Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston osalta edistyksellisten pumppuratkaisujen ja vesiteknologian yhtiö Grundfosin (Tanska) ja norjalaisen Statkraftin kanssa. Illevaaran tuulivoimapuiston sähkönhankintasopimus tehtiin suuren amerikkalaisen teknologiayrityksen kanssa.

"Tuulivoima on edelleen erittäin houkutteleva sijoitusmahdollisuus"

Hankekehitykseen ja tuulivoimapuistojen rakentamiseen erikoistunut yhtiö on vienyt kolme hanketta rakennuslupavaiheeseen Ylivieskassa, Pyhäjärvellä sekä Mynämäellä ja Laitilassa. Ylivieskassa sijaitsevaan Urakkanevan hankkeeseen on tarkoitus tulla yhdeksän tuulivoimalaa. Pyhäjärven Hautakankaan hankkeessa rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa 11 turbiinia ja myöhemmin päätettävässä osassa puisto kasvaisi 31 turbiinilla. Näitä hankkeita kehitetään yhdessä Infinergies Finland Oy:n kanssa. Kolsa-Juvansuon hankkeen osalta Mynämäen ja Laitilan kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kahden kunnan alueelle ulottuvan kaavaehdotuksen. Hankkeessa rakennetaan 11 voimalaa, kun kunnanvaltuustojen päätös tulee lainvoimaiseksi.

- Vihreä siirtymä tapahtuu nyt. Tuulivoima on edelleen erittäin houkutteleva sijoitusmahdollisuus, ja sijoittajat ymmärtävät sen, vaikka monet haluaisivatkin maalata synkkiä pilviä uusiutuvan energia-alan ylle, sanoo toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi.

Itä-Suomen tuulivoimarakentaminen on turvallisuus- ja tasa-arvokysymys

Maatuulivoima on osoittanut paikkansa kotimaisen energiantuotannon tuulivoiman airuena. Ilman maatuulivoimaa Suomessa olisi kärsitty viime ja kuluvana talvena huomattavasti korkeammista sähkön hinnoista. Tulevaisuudessa Suomella on merkittävän tuulivoimapotentiaalinsa ansiosta mahdollisuudet houkutella kansainvälisiä teollisia investointeja esimerkiksi vihreään vetyyn liittyen. Teollisuusinvestoinnit toisivat tullessaan myös työpaikkoja suomalaisille.

- Vihreä vety ja tuulivoima ovat erinomainen parivaljakko. Me ABO:lla teemme kansainvälisesti edelläkäyvää työtä. Saksassa olemme juuri tilanneet kaksi elektrolyysilaitosta ja Kanadassa suunnitelmat massiivisista vedyntuotantolaitoksista tuulivoimapuistojen yhteydessä etenevät, Koivuniemi sanoo.

Suomessa yhtiö on keskittynyt maatuulivoimaan, mutta tutkii aktiivisesti myös vihreän vedyn ja akkuvarastoinnin mahdollisuuksia. Koivuniemi näkee Itä-Suomessa merkittävää käyttämätöntä potentiaalia.

- Itäsuomalaisena näen tämän turvallisuus- ja tasa-arvokysymyksenä. Nyt tuulivoiman vetämät teolliset investoinnit ja siirtoverkon vahvistaminen kerääntyvät länsirannikolle. Jos itäraja halutaan pitää asuttuna, on myös sinne virrattava tuulen tuomaa elinvoimaa. Tietenkään turvallisuudesta tinkimättä, Koivuniemi sanoo.

ABO Windin 5,5 gigawatin maatuulivoimahankesalkku on Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilastojen (5/2023) mukaan alan suurin. Siihen kuuluu jo useita hankkeita Itä-Suomesta.

- Ja takataskussa saattaa olla muutama julkaisematonkin, Koivuniemi sanoo.

