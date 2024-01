Suomen ensimmäinen IPR-yritys Kolster täyttää 150 vuotta

Saksasta Suomeen tulleella Rudolf Kolsterilla oli erinomaiset kansainväliset yhteydet, ja Kolsterilla on ainutlaatuinen kansainvälinen kumppaniverkosto tänä päivänäkin. Kotimaisten toimistojen lisäksi yhtiöllä on omat toimipisteensä Kiinassa ja Britanniassa.



Kolster on historiansa aikana ollut suojaamassa lukemattomia tunnettuja kansainvälisiä ja kotimaisia brändejä ja tavaramerkkejä. Forbes-talouslehden The World's Most Valuable Brands -listan tunnetuimmista 50 brändistä 28 prosenttia on Kolsterin suojaamia.

”Jatkuvuus, osaaminen ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä IPR-maailmassa. Kolsterin 150-vuotinen historia osoittaa, että yhtiön juuret ja toiminnan perusteet ovat vahvat. Asiakkaamme ja työntekijämme voivat luottaa siihen, että vaikka maailma muuttuu, Kolster pystyy tulevaisuudessakin uudistumaan ja kehittymään”, toimitusjohtaja Timo Helosuo sanoo.

Suomen vanhimman edelleen toimivan patenttitoimiston tarina sai alkunsa vuonna 1874, jolloin Rudolf Kolster jätti paperiteollisuutta palvelleen patenttihakemuksen englantilaisten keksijöiden edustajana.



Kolster on ollut ja on yhä askeleen edellä kuten asiakkaansakin, jotka ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä: keksijöitä, startup- ja pk-yrityksiä, globaaleja suuryrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.



Tänä vuonna juhlivan Kolsterin 80 ammattilaisesta koostuva henkilöstö auttaa asiakkaitaan kehittämään patenteista, hyödyllisyysmalleista, mallioikeuksista, tavaramerkeistä, verkkotunnuksista ja sopimuksista liiketoiminnalle arvokkaita kilpailuvälineitä.



150-vuotias Kolster on raivannut tiensä läpi itsenäistymisajan myllerrysten, sota- ja lamavuosien sekä talouskriisien.



”Olemme olleet edelläkävijä ja kantava voima vaikeinakin aikoina muokkaamalla ja vauhdittamalla koko toimialaa. Olemme askeleen edellä myös tulevaisuudessa.”, Helosuo sanoo.