Atea arvioitiin jo kolmannen kerran maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi

Atea on Global 100 -indeksissä maailman vastuullisin IT-palveluyritys jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kaikkien indeksiin mukaan hyväksyttyjen yritysten joukossa Atea nousi sijalle 41, mikä on sen paras sijoitus tähän mennessä. Vuonna 2023 Atean sijoitus maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa oli 49. ja vuonna 2022 yhtiö oli sijalla 51.

Sadan vastuullisimman yrityksen vuosittainen listaus perustuu Corporate Knightsin tekemään perusteelliseen ja läpinäkyvään analyysiin, jossa oli tällä kertaa mukana 6 733 yritystä eri puolilta maailmaa. Global 100 -indeksi mittaa yritysten vastuullisuustekojen tuloksia. Indeksiin hyväksytään mukaan pörssilistattuja yrityksiä, joiden liikevaihto on yli miljardi Yhdysvaltain dollaria.

”On suuri kunnia saada tällaista tunnustusta pitkäaikaisesta vastuullisuustyöstämme. Olemme tehneet strategisen päätöksen ja sosiaalisen sitoumuksen, että johdamme koko IT-alaa kohti parempia vastuullisuuskäytäntöjä yhteistyössä työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. On hienoa, että päätöstemme vaikutukset näkyvät”, Atea-konsernin pääjohtaja Steinar Sønsteby sanoo.

”Vastuullisuustyömme ytimessä on jatkuva parantaminen. Olemme sitoutuneet vastuullisuuden kehittämiseen koko arvoketjussamme, ja meidän pitää lunastaa arvolupauksemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa joka päivä. Vuosi vuodelta parantuva sijoituksemme Global 100 -indeksissä osoittaa, että teemme oikeita asioita”, Atea Finlandin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala sanoo.

Global 100 -indeksi

Vuonna 2005 perustettu Global 100 -indeksi on yksi maailman arvostetuimmista ja läpinäkyvimmistä sääntöperusteisista vastuullisuusvertailuista. Siinä painotetaan yhtiöiden ydintuotteiden ja -palveluiden vaikutusta. Indeksiin arvioidaan kaikki yli miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon pörssilistatut yritykset 25 mittarin perusteella. Indeksissä mitataan muun muassa resurssien, henkilöstön ja talouden johtamista, kestävää liikevaihtoa ja investointeja sekä alihankkijoiden toimintaa.

Corporate Knights

Corporate Knights Inc. on riippumaton media- ja tutkimusyhtiö. Sen mediayksikkö julkaisee palkittua kestävän talouden aikakauslehteä Corporate Knightsia, jonka sisältöjä julkaistaan muun muassa The Washington Postissa ja Wall Street Journalissa. Yhtiön tutkimusyksikkö tekee vastuullisuusvertailuja, tutkimusraportteja ja vastuullisuutta arvioivia finanssituotteiden vertailuja. corporateknights.com