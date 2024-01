Kaksinkertainen Grammy-voittaja Mohombi ja eurodance-supertähti Alexandra Stan Aino Areenalle maaliskuussa – luvassa kevään kuumimmat aloitusbileet

Säveltäjä-basisti Lauri Porran vuosi 2024 käynnistyy loistokkaasti kolmella eri konserttisarjalla ja kahdella levyllä 13.12.2023 10:55:37 EET | Tiedote

Juuri pitkän linjan yhtyeensä Stratovariuksen Suomen kiertuetta päättävän ja tänään 13. joulukuuta syntymäpäiviään viettävän säveltäjä-basisti Lauri Porran vuodesta 2024 on tulossa erityisen tuottelias: jo helmikuun aikana luvassa on kaksi Myrskyluodon Maija -uutuuselokuvan konserttia, elokuvasta tehdyn soundtrack-levyn julkaisu sekä ensimmäistä kerran Suomessa nähtävät Seasons in Moominvalley -konsertit Oulu Sinfonian ja Tapiola Sinfonietan kanssa. Huhtikuussa vuorossa on legendaarisen brittinäyttelijä Stephen Fryn ja Porran puolison, kapellimestari Dalia Stasevskan sekä Vantaan Viihdeorkesterin kanssa yhteistyössä äänitetyn Matter & Time -albumin julkaisu ja toukokuussa suuren kysynnän vuoksi uudelleen järjestettävät Love Proge -konsertit.