Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestämisestä huomautuksia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Aluehallintovirasto antoi määräyksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle pelastustoimen toimintavalmiusaikojen korjaamiseksi 15.1.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajat lain ja ohjeistuksen edellyttämälle tasolle. Alueella on esiintynyt toimintavalmiusaikojen puutteita jo pidempään, ja uudella korjausmääräyksellä pyritään varmistamaan, että hyvinvointialueen suunnitelmat ja toimenpiteet ovat riittäviä palvelujen saattamiseksi riittävälle tasolle. Korjaus: ongelmallisten alueiden listasta on poistettu Riihimäki, joka kuuluu Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen.