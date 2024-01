Älyä ja kaistaa kylille -illat esittelevät kylien kehittämismahdollisuuksia

Älyä ja kaistaa kylille -tilaisuuksien tarkoituksena on innostaa ja aktivoida eteläsavolaisia kylien ihmisiä. Tilaisuudessa kuullaan perustietoa rahoituksesta sekä arvokkaita kokemuksia kyliltä. Älykkäät kylät ja laajakaistat ovat EU:n maaseuturahoituksen tukimuotoja, joilla voidaan kehittää maaseutualueita ja kyläyhteisöjä monipuolisesti.

– Tilaisuudessa kuultavat esimerkit ovat hyviä kertomuksia siitä, kuinka eri tavoilla asioita voidaan saavuttaa. Eteläsavolaiset kylät tarvitsevat laajakaistoja nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Kaija Siikavirta Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Kokemuksiaan jakamassa ovat Kauriansalmen ja Kerisalon kylät laajakaistojen rakentamisen näkökulmasta. Molempiin kyliin on rakennettu laajakaistat, ja tekemistä on tuettu EU:n maaseuturahoituksella. Älykkäistä kylistä kokemuksia kuulemme Vuolijoen kylältä Kainuusta, joka voitti Suomen älykkäin kylä -kilpailun vuonna 2020. Kylällä on tartuttu tuumasta toimeen monen asian suhteen ja digitalisaatio mahdollistaa sen, että jokainen voi olla oman elämänsä vuolijokelainen.

– Ketteryyden, ja jopa hullun rohkeuden kautta kylälle on syntynyt monipuolista toimintaa, muun muassa vuokrattava aistietätyöhuone, moottoripaja ja uuden vuoden vastaanotto, kertoo vuolijokelainen Sirpa Lavikainen, joka tuntee Etelä-Savon hyvin töidensä kautta.

Älykäs kylä on kyläyhdistys tai muu kylän toimija; yhdistys, osuuskunta tai kunta. Älykkäät kylät -hankkeessa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Älykäs kylä voi edistää muun muassa uusia ratkaisuja, verkostoitumista tai erilaisia kokeiluja. Älykkäät kylät -hankkeet edistävät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita yhteistyön kautta. Yhteyksien toimiminen on tärkeää älykkäälle kylälle. Laajakaistat mahdollistavat muun muassa työnteon ja yrittäjyyden Etelä-Savon maaseutualueilla. Ne ovat olennaisia myös pankki- ja sote-palveluiden kannalta.

Etelä-Savossa on mahdollista hakea rahoitusta Älykkäisiin kyliin ja laajakaistainvestointeihin. Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun voi saada tukea 5000 euroa ja hankkeen tuki voi olla jopa 100 %. Tukea myöntävät Veej’jakaja ry, SavonLuotsi Leader ry ja Etelä-Savon ELY-keskus. Laajakaistainvestointiin haetaan tukea ELY-keskuksesta.