Keskimaa aloittaa muutosneuvottelut koskien ravintola Amarillon mahdollista liiketoiminnan lopettamista

Osuuskauppa Keskimaa harkitsee Jyväskylän keskustassa sijaitsevan ravintola Amarillon sulkemista vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Osuuskauppa Keskimaa on antanut keskiviikkona 17.1.2024 Amarillon henkilökunnalle muutosneuvotteluesityksen asiaa koskien.

− Ravintola Amarillo on avattu Jyväskylässä vuonna 1991 ja se on toiminut samalla sijainnilla yli 30 vuoden ajan. Pitkäaikainen vuokrasopimuksemme on umpeutumassa huhtikuussa, joten olemme nyt tilanteessa, jossa joudumme valitettavasti pohtimaan mahdollista Amarillon ravintolaliiketoiminnan lopettamista, toteaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Muutosneuvottelut koskevat koko Amarillon henkilökuntaa, yhteensä 21 työntekijää. Mikäli ravintola päädytään sulkemaan, henkilöstölle pyritään tarjoamaan työtä Keskimaan muista yksiköistä. Sopimusmuutokset työsopimuksiin ovat mahdollisia.

− Jokaisen neuvottelujen piirissä olevan henkilön kanssa tullaan käymään henkilökohtainen keskustelu, jossa etsitään ratkaisuja mahdollisen uuden työn löytämiseksi, kertoo Pasi Kunelius.



Muutosneuvottelut alkavat maanantaina 22.1.2024. Mikäli Amarillon sulkemiseen päädytään, ravintola suljetaan huhtikuun loppuun mennessä.