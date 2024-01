Uusi RT-sopimusasiakirjakokonaisuus vastaa julkisen ja yksityisen sektorin tilatarpeisiin ja tilojen hankkimiseen vuokramallilla

Vuokramallilla toteutettavat kiinteistöhankkeet ovat ajankohtaisia julkisella sektorilla. Ikääntymisen ja kaupungistumisen seurauksena kuntien ja hyvinvointialueiden palveluverkkoja päivitetään, mikä lisää myös kiinteistöhankkeiden määrää. Samaan aikaan tasapainoillaan julkisen talouden kanssa ja investointimahdollisuudet ovat rajalliset.

Vuokramalli tarjoaa kunnille ja hyvinvointialueille taloudellisesti kestävän vaihtoehdon tilojen hankkimiseen ilman omaa investointia. Helsingin kaupungin hankeyksikön päällikkö Jarmo Raveala nostaa vuokramallin etuna esille myös joustavuuden: ’’Kumppani yksityisenä toimijana pystyy toteuttamaan hankkeen nopeasti ja hallitsemaan joustavasti hankkeen lisä- ja muutostyöriskit.’’

Yhteneväiselle vuokramallille on erityisesti tarvetta yhteiskuntakiinteistöissä. Vuokranantajana ja kehittäjänä toimiva eQ Yhteiskuntakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo toteaa, että valtakunnallisesti vuokramalli on ollut käytössä jo joitakin vuosia, mutta asiakirjat ja vuokraehdot ovat vaihdelleet paljon. ”Vuokramallikilpailuissa tärkeintä olisi saada niin monta laadukasta tarjousta kuin mahdollista ja yhteneväisellä asiakirjapohjalla varmistetaan, ettei ehtojen takia suljeta tarjoajia pois kilpailusta.”

Vuokramalli on yksi työkalu lisää tilaajien työkalupakkiin

”Vuokramalli on erinomainen työkalu tilaajien työkalupakissa. Vuokramallin avulla tilaajat pystyvät hankkimaan omiin tarpeisiinsa räätälöidyt tilat ilman omaa investointia ja juuri valmistuneet RT-sopimusasiakirjat ja -ohjekortit helpottavat ja selkeyttävät tilahankintaa entisestään”, kertoo sivistys- ja sote-kiinteistöhankkeiden toteuttamiseen ja omistamiseen erikoistuneen Hoivatilat Oyj:n asiakkuusjohtaja Jussi Vikman.

Rakennushankkeissa päätoteuttajana toimivan Skanska Oy:n hankekehitysjohtaja Antti Tuomaisen mukaan erilaiset yhteistoiminnalliset sekä kehitysvaiheen sisältävät urakkamuodot ovat lisääntyneet viime vuosina ja tätä kehitystä tukevat nyt valmistuneet uudet RT-sopimusasiakirjat: ’’Nyt valmistuneeseen vuokramallin sopimuskokonaisuuteen liittyvä hankesopimus yhdessä vuokrasopimuksen kanssa mahdollistaa tilojen toteutuksen ja pitkäaikaisen vuokrakumppanuuden tilaajan tarpeet ja vaatimukset huomioiden.’’

Kiinteistökehitysjohtaja Tatu Silventoinen kiinteistökonsultointitoimisto Jones Lang LaSalle Finland Oy:stä näkee vuokramallin hyötynä sen, että tulevan käyttäjän asettamat tavoitteet on huomioitu jo suunnittelua käynnistettäessä ja hanketta toteuttaessa muutokset ovat mahdollisia, sekä niiden käsittelyprosessi on sovittu. ’’Täten pystytään varmistumaan siitä, että aikanaan valmistuvat toimitilat vastaavat käyttäjän tarpeisiin, ja kokonaisratkaisu on edullinen kaikille osapuolille” korostaa Silventoinen vuokramallin etuja.

Rakennustietosäätiö RTS:n toimikuntatyö kokoaa yhteen eri alojen osaajat ja näkökulmat

Rakennustietosäätiö RTS sr:n toimikunta TK429 Built to suit -vuokramallin sopimusasiakirjat teki toimikuntatyötä kahden vuoden ajan ja tuloksena syntyi seuraava RT- sopimusasiakirjakokonaisuus:

‍RT-ohjekortit

RT 103492 Vuokramalli hankkeen toteutusmuotona

RT 103493 Vuokramallin liikehuoneiston vuokrasopimuksen laatiminen

RT 103494 Vuokramallin hankesopimuksen laatiminen

RT-sopimuslomakkeet

RT 80369 Vuokramallin liikehuoneiston vuokrasopimus

RT 80370 Vuokramallin hankesopimus

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Helsingin kaupungin hankeyksikön päällikkö Jarmo Raveala, käsikirjoittajana Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:stä Eva Elston-Hämäläinen ja toimikunnan sihteerinä Tatu Waltari Rakennustieto Oy:stä. Toimikuntaan kuuluivat myös Antti Tuomainen Skanska Oy:stä, Jaron Moilanen KEVAsta, Jennifer Eloheimo eQ Varainhoito Oy:stä, Jukka Parkkamäki ABB Oy:stä, Jussi Niemi Suomen Kuntaliitosta, Jussi Vikman Hoivatilat Oyj:stä, Rikhard Merikoski SRV Yhtiöt Oyj:stä , Risto Aunio Talonrakennusteollisuus ry:stä, Simo Karjalainen Hemsö:stä, Simo Vilhunen Newsec Advisory Finland Oy:stä ja Tatu Silventoinen Jones Lang LaSalle Finland Oy:stä.

Alan keskeiset sopimusasiakirjat löytyvät Rakennustiedon Sopimusasiakirjat-palvelusta

Vuokramallin RT-ohjekortti ja sopimusmalli -asiakirjat julkaistiin 17.1.2024 Rakennustiedon Sopimuslomake Net -palvelussa. Sopimuslomake Net -palvelun nimi muuttuu vuoden 2024 alkupuolella ja tunnet sen jatkossa nimellä Sopimusasiakirjat.

Siirry palveluun