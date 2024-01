Valtio laskee liikkeeseen uuden 30-vuotisen viitelainan

Valtiokonttorin puitesopimukset Ilveskodin kanssa päättymässä 21.12.2023 11:30:43 EET | Tiedote

Valtiokonttorilla on puitesopimukset Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön Ilveskodin kanssa sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, rintamaveteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista. Sopimukset on viimeksi solmittu 1.1.2023 lähtien toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Saamiemme tietojen mukaan Sairaskotisäätiön liiketoiminta olisi siirtymässä 1.1.2024 lähtien Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Jos liiketoimintasiirto varmistuu, tulevat Valtiokonttorin puitesopimukset Ilveskodin kanssa päättymään 31.12.2023. Tämä johtuu siitä, että puitesopimukset eivät ole siirrettävissä julkiselle toimijalle. Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen 191/2021. Se, että puitesopimusten siirto julkiselle toimijalle ei ole mahdollinen, on ollut prosessissa tiedossa. Valtiokonttori on tästä ilmoittanut muun muassa säätiön pyynnöstä antamassaan lausunnossa. Asiakkaista pidetään huolta Kanta-Hämeen hyvinvointialue on luvannut pitää huolta sotain