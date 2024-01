"Nerokkaasti rakennettu ja pahuksen viihdyttävä" – Ylistävän kansainvälisen vastaanoton saanut Maapallon ympäri on häikäisevä romaani kahdesta omaa reittiään kartoittavasta naisesta

Marian Graves on syntynyt uhmaamaan luonnonlakeja ja aikansa normeja. Orvoksi jäänyt tyttö kasvaa setänsä hoivissa Montanan metsissä, lopettaa 14-vuotiaana koulunkäynnin ja omistautuu pahamaineisen viinatrokarin rahoittamana todelliselle intohimolleen, lentämiselle. Järjestelyn seuraukset varjostavat hänen loppuelämäänsä mutta vievät myös lähemmäs suurta, uhkarohkeaa unelmaa: lentämistä maapallon ympäri.

Sata vuotta myöhemmin Hadley Baxter, skandaalin ryvettämä Hollywood-tähti, näkee tilaisuuden pelastaa uransa näyttelemällä Mariania elokuvassa, joka kertoo tämän lentokoneen kohtalokkaasta katoamisesta lähellä etelänapaa vuonna 1950. Hadley tuntee vahvaa yhteyttä huimapäisen naislentäjän tarinaan ja haluaa saada selville totuuden Marianin mysteeristä.

Maggie Shipstead on yhdysvaltalainen kirjailija, jonka läpimurtoromaani Maapallon ympäri oli ehdolla Booker- ja Women's Prize for Fiction -kirjallisuuspalkintojen saajaksi. Ylistävän vastaanoton saanut teos nostettiin mm. Timen, NPR:n, Washington Postin, Entertainment Weeklyn, Boston Globen ja LitHubin vuoden parhaimpien kirjojen listoille. Shipsteadille on myönnetty Dylan Thomas Prize ja L. A. Times Book Prize for First Fiction.

Shipstead asuu Los Angelesissa ja matkustelee usein ympäri maailmaa. Kaunokirjallisuuden lisäksi hän on kirjoittanut novelleja, esseitä, arvosteluja ja matkailuaiheisia artikkeleita mm. Guardianiin, New York Timesiin, Travel + Leisureen ja Condé Nast Traveleriin.

Maapallon ympäri on arvosteluvapaa 19.1.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Mirjami Heikkinen.

”Tämä nerokkaasti rakennettu ja pahuksen viihdyttävä romaani on yhtä kunnianhimoinen kuin sen sankarittaret – mutta se ei koskaan putoa yläilmoista.” – Kirkus

”Henkeäsalpaava eepos… upea taidonnäyte.” – Publishers Weekly, tähtiarvio

”Valtavan hyvin kirjoitettu kirja, eeppinen niin luonnoltaan kuin ulottuvuuksiltaan, syöksyy halki mannerten ja aikojen niin vaivattomasti, että on vaikea uskoa sen valmiiksi saamisen vieneen seitsemän vuotta.” – The Telegraph

”Maapallon ympäri on herkeämättömän kiehtova tarina naisesta, joka luovii tiensä perinteiden ja ennakkoluulojen välistä saadakseen, mitä haluaa. Se on myös kulttuurisesti värikäs tarina, joka ottaa laajasta mitastaan kaiken irti tutkiakseen 1900-luvun muuttuvaa maisemaa.” – The Washington Post

