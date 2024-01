PKO ja Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy kehittävät Joensuun eteläistä ruutukaava-aluetta

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ja liperiläinen Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy ovat sopineet yhteistyöstä Suvantokatu 21:n kehittämiseksi. Joensuun ydinkeskustassa sijaitsevan korttelin kahdelle tontille on tarkoitus rakentaa kolme kerrostaloa, S-market sekä pysäköinti- ja liiketiloja. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 510 henkilötyövuotta töitä paikallisille urakoitsijoille. Suvantokatuun, Kalevankatuun ja Merimiehenkatuun rajautuvalle kahdelle tontille on tarkoitus rakentaa kaksi kuusikerroksista sekä yksi seitsenkerroksinen asuinkerrostalo. Rakentaminen tehdään kolmessa vaiheessa. Nyt on sovittu ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta, jossa rakennetaan yksi kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja sen yhteyteen

S-market, maanpäällinen pysäköintialue sekä maanalainen lämmitetty pysäköintihalli.

Tontin omistava PKO on jättänyt Joensuun kaupungille hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennuslupahakemuksen. Joensuun kaupunginhallitus on hyväksynyt aluetta koskevan kaavamuutoksen kesäkuussa 2022, ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen

elokuussa 2022.

Nyt mennään vastavirtaan!



Joensuussakin on vastikään kerrottu lykkääntyneistä uudiskohteista kun hintojen ja korkojen nousu on hiljentänyt asuntokauppaa. Sekä PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä että Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Hämäläinen korostavat sitä, että juuri nyt tarvitaan myönteisiä signaaleja sekä vastavirtaan menemistä.

– Olemme innoissamme, että pääsemme aloittamaan tämän hankkeen sekä rakentamaan alueen asukkaiden kovasti toivoman uuden päivittäistavarakaupan. Alueen palvelutarjonnan kehittäminen on PKO:n perustehtävän mukaista toimintaa: teemme Pohjois-Karjalasta parempaa paikkaa elää kun laajennamme alueen asuntotarjontaa sekä helpotamme omistajiemme arkea tarjoamalla heille päivittäistavarakauppaan lyhyen asiointimatkan sekä laajan tuotevalikoiman että pysyvästi edullisen hintatason. Tällaisen hankkeen uskaltaa aloittaa kun sekä kohteen sijainti että yhteistyökumppani ovat erinomaisia. Lisäksi molemmat toimijat ovat vakavaraisia. Aluetalouden näkökulmasta hanke on merkittävä työllistäjä ja on hienoa mennä suhdannetta vastavirtaan, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

– Rakennusalan nykyisessä matalasuhdanteessa on äärimmäisen tärkeää saada kohteita työn alle, koska tämä hanke tuo töitä niin meille kuin yhteistyökumppaneinamme toimiville muille paikallisille urakoitsijoille. Paikka on sijainniltaan yksinkertaisesti aivan loistava. Siitä kertoo jo sekin, että ensimmäisessä vaiheessa rakentuvan kerrostalon asunnoista 2/3 on jo alustavasti varattu, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Reijonen sanoo.



– Varausten tekijät ovat kiitelleet sitä, että tämä kohde on lähellä toria, yliopistoa ja urheilumahdollisuuksia sekä päivittäistavarakauppaa. Rakennuksen erikoisuutena maan alle sijoittuva lämmin autohalli, minkä lisäksi on maanpäällinen pysäköintialue nopeaa kaupassa asiointia varten, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Hämäläinen sanoo.



Jos hanke etenee suunnitellusti, toimijoilla on valmius aloittaa rakennustyöt maaliskuussa.

Silloin S-marketin avajaisia juhlittaisiin vuodenvaihteessa ja 35-asuntoinen kerrostalo olisi muuttovalmis keväällä 2025. Rakennusurakan ensimmäinen vaihe on arvoltaan 13 miljoonaa euroa, josta asuntorakentamisen osuus on 7,5 miljoonaa euroa ja S-marketin sekä pysäköintihallin osuus 5,5 miljoonaa euroa. Seuraavien kerrostalojen rakentamisen arvioidaan maksavan noin 8–9 miljoonaa euroa/talo.



– Tätä hanketta on suunniteltu pitkään ja huolellisesti. Jo pari vuotta sitten kysyimme useamman toimijan ideoita ja laskelmia Suvantokadun kehittämisestä ja siitä lähtien suunnitelmia ja neuvotteluja on käyty. Mahtavaa, että nyt tämä hanke on realisoitumassa!, Kivelä sanoo.

Kerrostaloon on suunniteltu 35 asuntoa, jotka ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Suurimmat huoneistot ovat 68 neliötä. Uusi S-market on Jukolanportin kokoluokkaa eli myyntipinta-ala on noin 1 000 neliötä.Kivelän mukaan uusi S-market rakentuu alueen asukkaiden ikäjakauma ja ostokäyttäytyminen huomioiden sekä asukkaiden toiveita kuunnellen.



– Myymälään tulee muun muassa mahdollisimman laaja valikoima ja paistopiste, Kivelä sanoo.

PKO purki Suvantokatu 21:ssä sijainneen vanhan liikekiinteistön kesällä 2022. Liikekiinteistö oli ollut tyhjillään 2021 syyskuun lopulta lähtien, jolloin kiinteistössä vuokralla ollut K-market Suvantokatu lopetti toimintansa. PKO osti Suvantokadun tontin ja kaupparakennuksen sijoitusyhtiöltä kesällä 2012, jolloin kauppaa piti Valintatalo. Vuokrasopimus siirtyi Keskolle, kun yhtiö osti Valintatalot omistaneen Suomen Lähikauppa Oy:n vuonna 2016. Alusta asti vuokralaiselle oli selvää, että Suvantokadun vuokrasopimus umpeutuu lokakuuhun 2021 mennessä. Kyseisellä tontilla on toiminut päivittäistavarakauppa vuodesta 1975 lähtien.

Suvantokatu sijaitsee eteläisen ruutukaavakeskustan alueella. Sen asukasluku on kasvanut 2009–2019 yli 1 000 asukkaalla, ja asukasluku kasvaa edelleen. Jo 2019 ruutukaavakeskustassa asui 11 873 asukasta ja eteläisellä ruutukaavalla 4 091 asukasta. Suvantokatu 21:stä matkaa torille on noin puoli kilometriä.

Joensuun kaupungin kaavaselostuksen mukaan: ” Kaupungin kehittäminen vetovoimaiseksi kaupunkiympäristöksi on eräs kaupunkistrategian keskeisistä tavoitteista. Kaava-alueen toiminnot tukevat keskusta-alueen elinvoimaisuutta. Keskusta-alueen täydennysrakentaminen tukee Kestävän Joensuun tavoitteita. Kaavahanke edistää näiltä osin kaupunkistrategian toteutumista. Uusi rakentaminen kehittää kaupunkikuvaa ja uudistaa aluetta.”

Kaavaselostuksen mukaan rakentaminen ei toteutuessaan lisää merkittävästi liikennettä alueen kaduilla. Laajasti toteutettava maanalainen pysäköinti vie suuren määrän autoja pois kaupunkinäkymästä. Pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan tonteille, eikä uudisrakentamisella ole vaikutusta alueen kadunvarsipysäköintiin. Ajoneuvoliittymä maantasolle tulee Kalevankadulta. Huoltoliikenteen ja kellaritason ajoneuvoliittymä sijoittuu Merimiehenkadulle.

Asemakaava mahdollistaa kahden maksimissaan kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen Merimiehenkadun varteen nykyisen pysäköintipaikan ja entisen liikerakennuksen kohdalle. Suvantokadun puolelle korttelin keskivaiheille on mahdollista rakentaa yksikerroksinen myymälä. Tontille voi tulla myymälän lisäksi muitakin palveluita. Suvantokadun ja Kalevankadun kulmaan on suunniteltu kuusikerroksinen asuinkerrostalo. Tontille tulevat piha-alueet sijoitetaan päivittäistavaramyymälän katolle rakennettavalle pihakannelle ja tonttien pihoille. Pysäköintiä sijoitetaan piha-alueille ja kellarikerrokseen myymälän alle.