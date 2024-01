”Tyttö ansaitsee tulla näkyväksi juuri sellaisena, kuin hän on”

Arto Teronen ja Jouko Vuolle: Kiveen hakattujen nimien takana on elämän suloisia ja katkeria makuja 15.11.2023 07:50:00 EET | Tiedote

Hautakivi on kylmä ja hiljainen. Kun ihminen kuolee, hänen nimensä hakataan kiveen, mutta nimen takana on elettyä elämää: lämpöä, piinkovia pyrkimyksiä, kipeitä kyyneleitä ja onnen hetkiä. Urheilijan koko elämä ansaitsee tulla nähdyksi, eivät vain tärkeimmät mitalit. Näin tehdään Arto Terosen ja Jouko Vuolteen Kiveen hakatut -kirjasarjassa, jonka yhdeksäs osa Urheilijoiden voittoja ja tappioita (Kirjapaja) on juuri ilmestynyt. Edesmenneiden urheilijoiden läheisiä haastatelleet pitkän linjan urheilutoimittajat piirtävät kohteistaan kokonaista ja inhimillistä kuvaa. ”Olemme saaneet kieltämättä erikoisella tavalla olla mukana lähes kahdensadan ihmisen elämässä ja kuolemassa”, he toteavat kirjan esipuheessa työstään kirjasarjan parissa. Uudessa kirjassa tutustutaan kahdenkymmenen edesmenneen urheilijan elämään.