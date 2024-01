Suomen Vihreät europarlamentaarikot: “Norjan katastrofaalinen päätös uhkaa koko arktista aluetta”

Arktinen merenpohja on yksi maailman vähiten tutkituista ekosysteemeistä, sen tiedetään silti olevan elintärkeä hiilinielu. Kaivostoiminta vapauttaisi syvälle valtamereen sitoutunutta hiiltä, vaikka keskellä ilmastokriisiä tämänkaltaiset hiilinielut ovat korvaamattoman arvokkaita. Tätä suunnitelmaa ei voida toteuttaa ilman, että se aiheuttaa merkittävää ja peruuttamatonta tuhoa ilmastolle sekä herkälle ekosysteemille, jota emme edes tunne.

“Norjalaisten louhimissuunnitelmia ohjaa ahneus. Sitä perustellaan vihreällä siirtymällä, mutta näiden herkkien ekosysteemien tuho vapauttaisi hiiltä ilmakehään, mikä hankaloittaisi taistelua ilmastokriisiä vastaan ja voi pahimmassa tapauksessa käynnistää tuhoisan kansainvälisen kilpailun herkkien syvänmeren ekosysteemien louhimiseksi. Yksipuolisen ja ekologisesti vastuuttoman toiminnan sijaan tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa”, toteaa Alviina Alametsä

Kansainvälisten asiantuntijoiden lisäksi Norjan oma merentutkimuslaitos on korostanut tiedon puutetta ja varoittanut syvänmeren kaivosten arvaamattomista vaikutuksista ekosysteemeihin. Myös YK:n ympäristöjärjestö on varoittanut merkittävistä riskeistä ja EU:n komissio sekä parlamentti ovat kehottaneet jäsenmaita pidättäytymään syvänmeren kaivostoiminnnasta. Suomi ja Ruotsi ovat myös vastustaneet tätä toimintaa, ennen kuin sen vaikutukset tunnetaan paremmin.

“Erityisen haitallista kaivostoimintaa ei voi oikeuttaa valheellisilla väittämillä vihreästä siirtymästä kun tosiasiassa kyse on valtavista ympäristön vaarantumisen riskeistä. Norjan hallituksen argumentti, että syvänmeren kaivostoimintaa tarvitaan puhtaaseen energiaan siirtymiseen, eivät pidä paikkaansa. WWF:n tilaaman tutkimuksen mukaan kiertotalouden, uuden teknologian ja kierrätyksen yhdistelmä voisi vähentää mineraalien kysyntää 58 % vuosina 2022–2050. Tämä on paljon parempi vaihtoehto kuin syvänmeren louhinta, johon liittyviä haitallisia vaikutuksia luonnolle ja ilmastolle on hankala ennakoida ja mahdotonta hallita”, Ville Niinistö sanoo.

“Norjan päätös laittaa kapuloita rattaisiin vuosia YK:n piirissä käydyille neuvotteluille, joiden tavoitteena on laatia kansainväliset syvänmeren kaivostoimintaa koskevat pelisäännöt, ennen kuin louhinnan sallitaan edetä missään. Useat suuret yritykset, kuten Google, Samsung SDI, Volvo ja Volkswagen ovat sanoneet etteivät käyttäisi merten syvyyksistä louhittuja materiaaleja. Norja aikoo silti aloittaa kaivaukset kaikesta tästä huolimatta”, Heidi Hautala huomauttaa.