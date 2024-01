Kauppakeskus Myllyn myynti ylitti ensimmäistä kertaa 250 miljoonaa euroa

Kävijämäärissä lähenneltiin jo kaikkien aikojen huippuvuotta 2019, jolloin kävijöitä oli 5,7 miljoonaa. Keskiostos Myllyssä oli 46,61 euroa, kun suomalaisissa kauppakeskuksissa keskiostos on yleisesti noin 20 euroa.

– Upeat luvut kertovat, että olemme onnistuneet luomaan Myllystä paikan, johon ihmiset tulevat mielellään ostoksille ja viettämään aikaa, iloitsee Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Pitkäjänteistä toimintaa ja mittavia investointeja

Myllyä on vuosien ajan systemaattisesti kehitetty asiakkaita ja liikkeitä paremmin palvelevaan suuntaan, ja uudistusten ja investointien toimivuutta seurataan erilaisin tutkimuksin. Esimerkiksi riippumattomassa Luottamus & Maine -tutkimuksessa Mylly on saavuttanut suurten kauppakeskusten ykkössijan jo kolmena vuonna peräkkäin.

– Liikkeiden uudistukset ja investoinnit ovat todellisia kauppakeskusten elonmerkkejä ja kertovat halusta ja kyvystä kehittyä. Vuonna 2023 useat liikkeet Myllyssä päivittivät konseptiaan ja liiketilojaan, ja esimerkiksi Prismassa tehtiin valtava uudistus. Myllyntorin peruskorjaus valmistui juuri ennen jouluruuhkia, ja jo aikaisemmin uudistettiin ja lisättiin wc-tiloja, kertoo konseptipäällikkö Meri Hakulinen.

Vuoden 2023 aikana Myllyssä avasivat muun muassa muotiliikkeet Sinsay, Cropp ja House, kosmetiikkaliike Yeppo sekä ravintolat Friends & Brgrs ja Hanko Aasia sekä Robert’s Coffee. Myymälöitään ja konseptejaan uusivat lisäksi Pentik, New Hairstore, Specsavers, Ruohonjuuri sekä kahviloista Arnolds, Spice Ice ja Kulman Kuppila.

Mylly on lähes täyteen vuokrattu, ja tällä hetkellä sen käyttöaste on 98 prosenttia.

– Tämän kokoisessa kauppakeskuksessa luku tarkoittaa, että liiketilat ovat käytännössä täynnä. Aina on toki käynnissä muutoksia, jotka vaativat sisäisiä järjestelyitä, Mari Hantula sanoo.

Jatkuvaa kehitystyötä

Myllyntorin uudistaminen moderniksi kohtaamispaikaksi ja tapahtuma-areenaksi alkoi vuoden 2023 elokuussa, ja remontti valmistui jouluksi. Torin uuden ilmeen viimeistelevät täysin kotimaista suunnittelua ja työtä olevat kalusteet, jotka saapuvat tällä viikolla.

Myös Myllyn ulkopuolella tapahtuu, sillä kauppakeskuksen julkisivuun asennetaan keväällä yli 800 aurinkopaneelia. Kauppakeskuksen katolla on jo elokuusta 2023 alkaen ollut 1 200 paneelia tuottamassa aurinkoenergiaa.

Vuoden 2024 investointeihin kuuluu myös kauppakeskuksen kaikkien opasteiden uusiminen.

– Se on merkittävä hanke, kun puhutaan 91 000 neliömetristä ja rakennuksesta, joka on puoli kilometriä pitkä. On siinä muutama kriittinen asiakaskohtaamispiste matkalla, Meri Hakulinen naurahtaa.

Mari Hantulan mielestä vuoden 2023 luvut osoittavat, että asioita on tehty pitkäjänteisesti oikein.

– Jatkamme edelleen kauppakeskuksen kehittämistä strategiamme mukaisesti ja asiakkaita ja vuokralaisia kuunnellen. Samalla vakiinnutamme Myllyn asemaa Länsi-Suomen kaupallisesti vahvimpana keskuksena, Mari Hantula sanoo.