Lempäälän Hirvikallion maa-aineksen oton ja vastaanoton laajentamisen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

NCC Industry Oy suunnittelee Lempäälän kunnan alueella sijaitsevan Hirvikallion kalliokiven ottoalueen laajentamista ja otettavan aineksen kokonaismäärän kasvattamista sekä uusien toimintojen tuomista alueelle. Hankealue sijoittuu noin 7 km etäisyydelle Lempäälän keskustasta koilliseen, Marjamäen yritysalueen koillispuolelle.

NCC Industry Oy:llä on Hirvikallion kalliokiven ottoalueella Lempäälän kunnan viranomaislautakunnan vuonna 2021 myöntämä maa-aines- ja ympäristölain mukainen yhteislupa. Lupa on voimassa 12 vuotta. Nykyisen ottoalueen pinta-ala on noin 11,6 ha ja kokonaisottomäärä 1 850 000 m3. Luvan mukaan alueelle saa loppusijoittaa ylijäämämaita vuosittain enintään 40 000 t.

Arvioitavissa vaihtoehdoissa uuden ottoalueen pinta-ala on noin 22,1 ha ja otettavia maa- ja kiviaineksia on 5 710 000 m3. Alueella on tarkoitus kierrättää MARA-asetuksen mukaista betoni- ja tiilijätettä, EEJ-betonia, puujätettä ja ylijäämämaita. Alueelle myös loppusijoitetaan kierrätyskelvottomia ylijäämämaita, vieraslajimaita, ruoppausmassoja ja liejuista savea sekä Pirkanmaan alueelle tyypillisiä arseenimaita.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE 0: Toiminta jatkuu nykyisen ympäristöluvan mukaisesti nykyisessä aluelaajuudessa.

VE1: Vuosittainen maa- ja kiviainesten otto ja maisemointimäärät lisääntyvät. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisen kaltaisena. Ottotoiminnan toiminta-aika on noin 20 vuotta. Alueelle tuodaan betoni-, puu- ja tiilijätettä sekä jatkojalostetaan ja kierrätetään maa-aineksia. Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee enintään 300 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti 5 505 000 m3. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Maankaatopaikka on ylijäämämaiden vuotuisten enimmäisvastaanottomäärien perusteella arvioituna toiminnassa yli 20 vuotta. Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta rakennushankkeissa.

VE2: Maa- ja kiviainesottomäärät sekä ottotoiminnan toiminta-aika ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Maisemointimäärät sekä alueelle tuotavien betoni- ja tiilijätteen sekä jatkojalostuksen ja kierrätyksen määrä lisääntyvät suhteessa vaihtoehtoon VE1. Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee enintään 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti 6 785 000 m3. Maankaatopaikan toiminta-aika on vastaava kuin vaihtoehdossa VE1.

Arviointiohjelma on nähtävillä 17.1.-15.2.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA.

Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

Lempäälä-talo, palvelukäytävä, Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä

Kuljun kirjasto, Murrontie 1, 37560 Lempäälä

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin verkkotilaisuus 30.1.2024 klo 17.00–19.00. Osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyy ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA.

Mielipiteitä voi esittää 15.2.2024 asti

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 15.2.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/12674/2023).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA

Hankkeesta vastaava: NCC Industry Oy, Raija Inkiläinen, p. 050 316 5881, etunimi.sukunimi@ncc.fi

Konsultti: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Jaana Sunell, p. 040 534 8351, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Airi Määttä, p. 0295 036 173, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi