Opiskelijat ympäri maailman suunnittelevat kestävää ja innovatiivista aluetta Viikkiin – Saint-Gobainin Architecture Student Contest -kilpailu järjestetään vuonna 2024 Helsingissä

Saint-Gobainin järjestämän kansainvälisen Architecture Student Contest -kilpailun tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus perehtyä energiatehokkaaseen ja vastuulliseen rakentamiseen aidon arkkitehtonisen haasteen kautta. Vuoden 2024 kilpailutehtävä sijoittuu Helsingin Viikkiin, ja se on työstetty yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa.

“Me Saint-Gobainissa uskomme, että rakennuksissa voi yhdistyä korkeampi suorituskyky ja kestävä kehitys. Haluamme maksimoida ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden rakennetussa ympäristössä, samalla minimoiden rakennusten elinkaaren ympäristövaikutukset. Yliopistot kouluttavat tulevia sukupolvia ja opiskelijat rakentavat jo tulevaisuutta. Yhdessä voimme rakentaa sen paremmin. Ideakilpailun tavoitteena on suunnitella energiatehokkaita ja vähähiilisiä rakennuksia, jotka tarjoavat käyttäjilleen toimivan ja miellyttävän elinympäristön ja parempia tiloja elämän eri tarkoituksiin – kaikkialla maailmassa”, kertoo Saint-Gobain Finlandin suunnittelijapalvelun myyntipäällikkö Mikael Nyholm, joka on ollut kahtena vuonna mukana arvioimassa kilpailutöitä.

“Helsingin kaupunki toivoo kilpailulta kehitysideoita Viikin identiteetin kannalta tärkeälle alueelle yliopistokampuksen ja tutkimus- ja koetilan välissä. Tavoitteena on saada kilpailualueesta eloisaa ja aktiiviseen toimintaan houkuttelevaa ympäristöä sekä kehittää sille monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Uudisrakentamiseen ja vanhan rakennuskannan korjaamiseen etsitään vähähiilisiä ratkaisuja kaupungin hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisesti”, kertoo arkkitehti Johanna Mutanen Helsingin kaupungin asemakaavoituksesta.

Vuoden 2024 kilpailussa arkkitehtiopiskelijoiden tehtävänä on kehittää Gardenian aluetta Viikin tutkimustilan ja pieneläinsairaalan läheisyydessä. Alueen kiinteistöt omistaa Helsingin yliopisto, ja Helsingin kaupunki on laatinut alueelle Keski-Viikin kaavarunkoa tulevan kehityksen pohjaksi. Kampusalueella sijaitsevat myös Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto.

”Kansainvälinen arkkitehtikilpailu on hieno mahdollisuus kehittää Viikin kampusaluetta ja tehdä näkyväksi kestävän rakentamisen ratkaisuja. Viikin tiedeyhteisössä tehdään huippuluokan tutkimusta ja opetusta kestävään kehitykseen liittyen ja tavoitteenamme onkin, että Viikki on jonain päivänä maailman kestävin kampus. Toivottavasti arkkitehtikilpailun tuloksena syntyy tätä visiota tukevia ideoita”, sanoo Helsingin yliopiston kampusarkkitehti Henrik Ahola.

Korjaus- ja uudisrakentamista kestävästi ja luontoarvot huomioiden

Vuoden 2024 kilpailutehtävässä Viikkiin Gardenian alueelle suunnitellaan asuntoja esimerkiksi vierailevien tutkijoiden lyhytaikaiseen majoitukseen sekä pysyvämmiksi asunnoiksi opiskelijoille ja perheille. Kilpailutehtävässä alueelle suunnitellaan kokonaan uusi asuinrakennus sekä muutetaan olemassa oleva toimistorakennus asumiskäyttöön. Tehtävässä huomioidaan korjaus- ja uudisrakentaminen erikseen, kiertotalouden ratkaisuihin rohkaisemista unohtamatta.

Tehtävässä huomioidaan myös potentiaalisen rakentamisen yhteys Gardeniaan, jossa toimii nykyään CoolHead-pienpanimo. Lisäksi pyritään yhdistämään vanha suojeltu maatalousmuseo ja sen kivijulkisivu muuhun maisemaan. Opiskelijoiden tulee huomioida kilpailutöissään alueen luontoarvot sekä alueella asuvien tai liikkuvien opiskelijoiden ja tutkijoiden viihtyvyys. Kilpailutyön on oltava innovatiivinen ja kestävän kehityksen mukainen.

“Kilpailuissa kaikilla osanottajilla on lupa esitellä jotain innovatiivista ja poikkeuksellista. Kansainväliset tunnetut kilpailut, kuten Saint-Gobainin arkkitehtuurikisa on siis mahdollisuus esitellä laajemmalle yleisölle jotain ihan uutta. Ja kun ylipäätään kiinteistö- ja rakennusalalla on runsaasti muutospaineita, ovat kilpailujen tuoma näkyvyys yksi tapa levittää vähähiilisiä ratkaisuja nopeasti markkinan tietoisuuteen”, toteaa Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Antti Ruuska.

Kansainväliseen finaaliin pääsevät maansa parhaat

Tänä vuonna 19. kertaa järjestettävä kilpailu on kaksiosainen, ja siihen kuuluvat sekä kansallinen vaihe, että kansainvälinen finaali. Helsingin kansainväliseen finaaliin valitaan kustakin osallistujamaasta kansallisen vaiheen paras kilpailutyö. Suomen kansallisen finaalin voittaja julkistetaan Helsingin kaupungintalolla 15.4.2024. Kansainvälisen kilpailun finaali järjestetään Helsingissä 10.–12.6.2024.

Saint-Gobain järjestää kilpailun vuosittain eri maissa kilpailun voittajamaiden mukaisesti, ja kehittää yhteistyössä kulloisenkin kaupungin tai muiden sidosryhmien kanssa tehtävän, joka vastaa aitoon arkkitehtoniseen tarpeeseen. Kilpailuun osallistuu vuosittain tuhansia opiskelijoita yli 30 maan yliopistoista. Opiskelijat eri maista ehdottavat ideoitaan, ja parhaat palkitaan.

“Vuonna 2022 arkkitehtiopiskelijakilpailun voitto tuli Suomeen ensimmäistä kertaa ja perinteen mukaan pääsimme myös järjestämään kilpailua Suomeen. Tämä on huikea mahdollisuus viedä Suomea, Helsinkiä ja suomalaista arkkitehtuuria maailmalle globaalisti. Viikin alue on huikean monimuotoinen ja maailman pääkaupunkien mittakaavassa ainutlaatuinen yhteydessään lähiluontoon ja kehittyvään entistä kestävämpään kaupunkiympäristöön. On mielenkiintoista nähdä, miten opiskelijat toteuttavat suunnitelmissaan Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston kunnianhimoiset kilpailutehtävään nivotut ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet”, iloitsee Saint-Gobain Finlandin markkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Vuosittaisen opiskelijakilpailun tavoitteena on kehittää kestävään kehitykseen perustuva projekti, joka huomioi sekä sosiaalisen että ekologisen kestävyyden. Suunniteltavat rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita ja vähähiilisiä, ja ne tarjoavat mukavan ympäristön asukkailleen. Tuloksena syntyy kaikille parempia asuntoja sekä työ- ja vapaa-ajan tiloja.

