Itä on lähtenyt meistä -runokokoelmassa liikutaan kyynisen nykyajan sekä nostalgisen menneen välillä

Janne Nevalan romaani Virkistysiltapäivä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Metsäkylän kunnan virkistysiltapäivä saa uuden käänteen, kun osa työntekijöistä saa tarpeekseen Luontopäivän ohjelmasta ja lähtee omille teilleen. Kapinanelikon mukana kulkee Johanna, juuri paikkakunnalle muuttanut laitoshuoltaja. Tragikoomisen vaelluksen aikana uusien tuttavuuksien roolit ja keskinäiset suhteet vaihtelevat. Kuka johtaa ja kenen työ on tärkeää? Virkistysiltapäivä on Janne Nevalan kuudes romaani. Teoksesta Kylän halki virtaa joki sanottua: "Nevalan ilmaisu on aistimuksellista ja samalla lakonista tyyliin, joka tuo mieleen Antti Tuurin kerronnan. " Marja-Riitta Vainikkala, Kaleva NEVALA, JANNE : Virkistysiltapäivä 186 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 978-952-755-324-4 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi läh