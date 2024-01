Saimaa Food Festillä herkutellaan heinäkuussa

‒ Viime vuonna Saimaa Food Festillä oli toista kymmentä toimijaa esittelemässä tuotteitaan ja tänä vuonna on toiveena kasvattaa joukkoa edelleen. Myös tapahtuman kävijämäärä on kasvanut kesä kesältä. Tavoitteena on tänä vuonna houkutella paikalle 2000 vierasta päivässä, sanoo ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.

Saimaa Food Festin pitopaikaksi on vakiintunut Mikkelipuisto. Tapahtuma järjestetään siellä nyt kolmannen kerran. Vehreä puisto on ainutlaatuinen festaripaikka, joka sijaitsee rantamaisemissa, vain kävelymatkan päässä Mikkelin torilta.

Tapahtuman kehittämistä on jatkettu edelleen viime vuoden kokemusten perusteella. Ohjelmaa on laajennettu ja livemusiikkia on tarjolla jokaisena festari-iltana. Tiistai-iltana alueella musisoi trubaduuri Timo Rautiainen. Keskiviikkoillan musiikista vastaa bilebändi Kylän Jätkät ja torstaina lavalle nousee bilebändi Unholan Pojat.

Näytteilleasettajille Early bird -hinta

Näytteilleasettajien kannattaa varata paikka pian, sillä heille on tarjolla Early bird -hinta helmikuun loppuun saakka. Myyntipaikan voi ostaa suoraan verkosta https://www.raflaamo.fi/fi/ravintola/mikkeli/kattaa-savon-tapahtumaravintolat/sivu/saimaa-food-fest-2024

Saimaa Food Festiin tulevista ravintoloitsijoista ja tapahtuman aikatauluista infotaan tarkemmin tapahtuman sometileillä ja Raflaamossa kevään aikana. Seuraa ilmoittelua!

