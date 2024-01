Kerro rakkaimman taulusi tarina!

Myllykoskella oli jo vuonna 1958, paperitehtaan kukoistuskaudella, näyttely ”Kotien taidetta”, johon paikkakuntalaiset saivat tuoda seiniltään yhdeksi päiväksi tauluja muiden nähtäville. Tauluja oli silloin esillä lähes sata. Nyt yli 60 vuoden jälkeen on aika jatkaa perinnettä.

Oman kodin seinälle ripustetulla kuvataideteoksella on usein tarina; joko omistaja on tuntenut tekijän, teos on teetetty tiettyyn tarkoitukseen, se on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen näyttelyssä, päätynyt omistajalleen erikoisella tavalla tai kokenut värikkäitä vaiheita. Taululla on voinut olla merkitystä omistajansa elämänvaiheissa. Tässä Pentti Salinin ideoimassa yhden päivän näyttelyssä kuullaan varmasti monia kiinnostavia tarinoita taideteosten merkityksestä ihmisten arjessa.

Omien taulujen päivänä, lauantaina 23.3. Pehtoorin baarissa on tarjolla soppalounas klo 11–16. Baarista voi ostaa myös muuta purtavaa ja juomia. Kirjakauppa on avoinna tapahtuman ajan.

Voit ilmoittautua taulusi esittelijäksi ja varata pehtoorilta esittelyajan puh. 050 553 5144 tai sähköpostilla info@reunalla.fi.

Vapaa pääsy.

Osoite: Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski