OAJ:n jäsenkyselyn mukaan jäsenet ovat valmiita lakkoon

OAJ:n tammikuussa tehdyssä jäsenkyselyssä yli 80 prosenttia vastaajista kertoi olevansa valmis osallistumaan lailliseen lakkoon, jos maan hallitus jatkaa työelämää heikentävien lakimuutosten edistämistä.

– Tämä on selvä viesti jäseniltämme. OAJ:n kynnys lähteä poliittisiin työtaisteluihin on kuitenkin äärimmäisen korkealla. Toisaalta tilanne on hyvin poikkeuksellinen, ja tavoitteenamme on edelleen saada järkevä lopputulos. Päätavoitteemme ja paras ratkaisu olisi saada lopputulos neuvottelemalla ja vaikuttamalla, mutta nyt tarvitaan muitakin toimia. Vahva tahtotilamme on, että työmarkkinoita ei ajeta sellaiseen kriisiin, josta ulospääsy on vaikeaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa.

OAJ:n hallitus pitää työmarkkinoiden tilannetta erittäin valitettavana niin sopimusyhteiskunnan, työmarkkinoiden ja työelämän vastuullisen ja tasapainoisen kehittämisen kuin Suomenkin kannalta.

– OAJ:n hallitus vetoaa, että poliittiset päättäjät eivät sekaannu palkkaneuvotteluihin, rajoita liittojen sopimusvapautta kansainvälisten sopimusten vastaisesti ja tee valtakunnansovittelijan tehtävää tarpeettomaksi. Meillä on edelleen valmius ja tahtotila neuvotella uudesta työmarkkinamallista. Tällä hetkellä olemme kuitenkin umpikujassa, koska kaikki keskeiset liitot eivät ole halukkaita neuvotteluihin. Lakitie on lopputuloksen kannalta kestämätön ratkaisu, Murto korostaa.

Mikäli vientimalli etenee lakiin saakka, seuraukset ovat työmarkkinoiden, neuvottelutoiminnan, työrauhan ja taloudenkin näkökulmasta arvaamattomat. Laissa oleva vientimalli olisi erityisen vahingollinen julkisen ja julkisrahoitteisen sektorin työvoimapulasta kärsiville ja naisvaltaisille aloille.

– Vetoamme myös työmarkkinaosapuoliin, että kaksikantaiseen neuvottelupöytään palataan keskeisten liittojen ja neuvottelujärjestöjen kesken viipymättä ja työmarkkinamallista neuvotellaan ilman poliitikkojen väliintuloa, Murto esittää.

OAJ:n jäsenkyselyssä kysyttiin myös, mitkä hallitusohjelman työelämää koskevat esitykset ovat erityisen kriittisiä.

– Lakiin säädettävä vientimalli, määräaikaisten aseman heikentäminen, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen sekä ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus ovat jäsentemmekin mielestä kriittisiä heikennyksiä, joita emme voi hyväksyä. Olemme esittäneet näihin heikennyksiin vaihtoehtoisia ratkaisuja, Murto korostaa.

Murto painottaa, että OAJ ei vastusta maan hallitusta.

– Tehtävämme on ajaa ja puolustaa jäsentemme etua. Me emme ymmärrä erityisesti hallituksen tahtoa puuttua palkkaneuvotteluihin ja työmarkkinamalliin, sillä palkoista neuvotteleminen kuuluu liitoille. Opettajat ja opetus- ja tutkimusalalla työskentelevät ansaitsevat oikeudenmukaisen ansiokehityksen, eikä vientialat voi neuvotella palkankorotuksia puolestamme, Murto toteaa.

OAJ:n hallitus kokoontui tänään illalla ylimääräiseen kokoukseen, jonka aiheena oli maan hallituksen suunnittelemat työelämäheikennykset ja erityisesti työministeri Arto Satosen eilinen ilmoitus käynnistää vientimallia koskevat lakivalmistelut.

Hallitus päätti kokouksessaan OAJ:n jatkotoimenpiteistä, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Järjestövalmiuskysely lähetettiin osana jäsenkirjettä 10.1.2024. Kyselyyn oli aikaa vastata 16.1.2024 asti.​ Kyselyyn vastasi 2175 jäsentä.​