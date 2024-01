Hankenin uusi englanninkielinen Bachelor in Business -ohjelma herättää suurta kiinnostusta

Yliopistojen ensimmäinen vieraskielisen koulutuksen yhteishaku on päättynyt 17. tammikuuta 2024. Hankenin englanninkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin on tullut yhteensä 3914 hakemusta. Rehtori Ingmar Björkman on tyytyväinen suureen kiinnostukseen sekä Suomessa että ulkomailla.

– Ensisijainen tehtävämme on kouluttaa vastuullisia taloustieteilijöitä, jotka edistävät kestävää tulevaisuutta, ja tarjota laadukkaita koulutusohjelmia sekä ruotsiksi että englanniksi. Olemme käyttäneet paljon aikaa uuden Bachelor in Business -ohjelman suunnitteluun luodaksemme ohjelman, joka takaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille vahvan jalansijan sekä Hanken-yhteisössä että suomalaisessa yhteiskunnassa. Hanken on yksi maailman parhaista kauppakorkeakouluista, ja ennätysmäärä hakijoita maisteriohjelmaamme on linjassa kaikkien aikojen parhaan tuloksemme kanssa Financial Timesin tämänvuotisessa Masters in Management -rankingissa.

Englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan on 80 paikkaa. Hankenilla on myös ruotsinkielinen kandidaattiohjelma, johon hyväksytään vuosittain noin 300 opiskelijaa. Hakuaika ruotsinkieliseen ohjelmaan päättyy maaliskuussa.

Bachelor in Business -ohjelmaan on hakijoita jopa 80 eri maasta, joista noin 60 prosenttia asuu Suomessa. Euroopan ulkopuolelta on ollut suurta kiinnostusta ohjelmaan, ja hakijoita on muun muassa Vietnamista, Nepalista, Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista. Euroopassa hakijoita on eniten Saksasta, Virosta ja Italiasta.

Hankenin tohtoriohjelman haku päättyi 3. tammikuuta 2024, ja hakijoita oli tällä kertaa 174.

– On hienoa, että Kauppakorkeakoulu Hanken houkuttelee hakijoita kaikkialta maailmasta ja että olemme onnistuneet tavoittamaan nuoria niin monesta eri maasta ja saamaan heidät hakemaan juuri Hankeniin, sanoo Ida Borgar, hakijapalveluiden päällikkö.

Tässä lehdistötiedotteessa mainitut luvut ovat alustavia.

