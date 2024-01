Heurekalle Ekokompassi-ympäristösertifikaatti ja Sustainable Travel Finland -merkki

Heurekalle 7.11.2023 myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti on tunnustus ulkoisen auditoinnin läpäisseelle organisaatiolle, joka tekee järjestelmällistä ympäristötyötä ja on sitoutunut ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy:n hallinnoima Ekokompassi on yksi Suomen tunnetuimmista toimialariippumattomista ympäristöjärjestelmistä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ekokompassin ympäristöohjelma auttaa organisaatioita toteuttamaan ympäristötekoja tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Sen avulla Heureka on rakentanut yhdessä koko henkilöstönsä kanssa ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen.

Suomen matkailuelinkeinon kestävää kehitystä varten Visit Finland on kehittänyt Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman ja -merkin. Ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja -alueille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen systemaattinen omaksuminen organisaation arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille ja kriteerit täyttäville yrityksille ja alueille myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään erityisesti matkailijoille kestävästä toiminnasta.

- Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Vastuullinen ja ekologisesti kestävä toiminta on ollut osa Heurekan arkea jo pitkään, mutta Ekokompassi-sertifikaatti ja STF-ohjelma antavat meille työkaluja kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti sekä viestiä toimistamme, toteaa Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, joka toimii myös Heurekan vastuuhenkilönä Ekokompassi- ja STF-ohjelmissa.

- Ympäristölupauksemme mukaan Tiedekeskus Heureka ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassaan ja kehittää toimintaansa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kannustamme henkilökuntaamme ja vierailijoitamme ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen. Lisäksi kasvatamme ympäristötietoutta sisältöjemme kautta, Ainoa jatkaa.

Heurekan vastuullisuustyöhön kuuluu ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus, joihin liittyviä toimenpiteitä edellytetään myös STF-ohjelmassa. Taloudelliselle vastuullisuudelle vahvan pohjan luo se, että Heurekan toiminnasta vastaa taloudellista voittoa tavoittelematon yksityinen Tiedekeskussäätiö, jonka tarkoituksena on edistää tieteen ja tieteenharjoituksen, tieteen tulosten ja sovellutusten sekä niiden vaikutusten ja merkityksen yleistä tuntemusta. Sosiaalista vastuullisuutta edistetään mm. mukaan ottavan tiedekeskustyön avulla etsimällä alipalveltuja yleisöryhmiä, laajentamalla osallistumista ja moninaistamalla Heurekan yleisöpohjaa. Saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja moninaisuus ovat Heurekalle erittäin tärkeitä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Heurekan sosiaalista vastuullisuutta on myös etsiä keinoja tavoittaa tiedeviestinnällä yhä useampia ihmisiä ja yhteisöjä, ja poistaa osallistumisen esteitä – olivat ne sitten fyysisiä, henkisiä tai taloudellisia. Heureka kantaa vastuuta yhteiskunnan osaamispohjasta ja tulevaisuudesta innostamalla uteliaisuuteen sekä kannustamalla elinikäiseen ja elämänlevyiseen oppimiseen.

Viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295.

