”Ekonomistia kaivataan leikkaussaliin!”

Björn Wahlroos ja ankara joulusaarna 20.12.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Vanha raha puolustaa, uusi hyökkää. Ovatko radikaalit innovaattorit vanhan pääoman suurin kauhu? Onko suvussa kulkeva omaisuus tuomittu vajoamaan tehottomuuteen – ja onko perintövero tästä huolimatta huono idea? M&A-podcastin vieraana on elinkeinoelämän Gandalf, talousvaikuttaja Björn Wahlroos. Hän ripittää sukuyritykset ja ennustaa EU:n hajoavan 30 vuodessa. Wahlroos sanoo, että Suomi on nyt pahemmassa kriisissä kuin 1990-luvulla, mutta että Suomen talouden nousukauteen on silti olemassa valmis, valaistu polku.