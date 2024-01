Väitös: Liiketoiminnallinen ketteryys auttaa yrityksiä jatkuvassa epävarmuudessa

– Väitöskirjassani korostuu, että perinteiset riskienhallinnan työkalut ja mallit eivät enää riitä turvaamaan yritysten liiketoimintaa epävarmuudessa, Riikka Uimonen kertoo.

Väitöstutkimus osoittaa, että yritysten on omaksuttava liiketoiminnallinen ketteryys osaksi jokapäiväistä johtamista ja toimintaansa. Uimonen käsittelee ketterien liiketoimintatransformaatioiden haasteita ja ratkaisuja ja osoittaa, että onnistuminen vaatii ketteryyden merkityksen selkeyttämistä ja johtamisen kehittämistä. Vaikka on tärkeä tukea myös yrityksen rakenteellista uudistumista, nämä toimenpiteet edellyttävät ketteryyden merkityksen selkeää ymmärtämistä ja johtamisen uudistamista.

– Moni yritys on kunnianhimoisesti lähtenyt rakentamaan ketteryyttä, mutta transformaatiovauhti on yrityksissä tavanomaisesti hidas. Tämä näkyy tyypillisissä haasteissa, joiden kanssa useat yritykset kamppailevat, Uimonen selventää.

Tutkimus on toteutettu monipuolisin laadullisin menetelmin. Työ perustuu yritysjohtajien ja asiantuntijoiden antamiin kuvauksiin tyypillisistä transformaatioista ja niihin liittyvistä haasteista, sekä Delfoi-menetelmällä toteutetun asiantuntijapaneelin näkemyksiin tärkeistä toimenpiteistä. Tutkimus on toteutettu pohjoismaisen finanssialan kontekstissa tarkastellen tutkimusilmiötä ennen kaikkea perinteisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden ketterien muutosten näkökulmasta.

Väitöskirja tarjoaa nykyaikaisen näkökulman yritysten riskienhallintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen, mikä on keskeistä yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi tulevaisuudessa. Tutkimus on erityisen merkittävä nykyajan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, sillä se tarjoaa ohjeistuksia siihen, miten yritykset voivat onnistua liiketoiminnallisen ketteryyden rakentamisessa epävarmuuden keskellä.

– Tuon tutkimuksessani esiin uudenlaista näkemystä ja työkaluja yritysjohdolle, päätöksentekijöille ja riskienhallinnan ammattilaisille, jotka pyrkivät kehittämään strategioita ja toimintamalleja liiketoimintaympäristön muuttuviin haasteisiin vastaamiseksi, Uimonen kertoo.

Uimonen asuu Helsingissä. Hänellä on tausta liikkeenjohdon konsultoinnissa, ja hän toimii nykyään sijoitusjohtajana Reaktor Groupiin kuuluvassa Fusion Ecosysem Oy:ssä.

Väitöstilaisuus perjantaina 19. tammikuuta

Kauppatieteiden maisteri Riikka Uimosen vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja Agile Business Transformations and Strategic Risk Management in Uncertainty tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 19.01.2024 kello 12 alkaen. Paikkana on Paavo Koli-sali Pinni A -rakennuksessa (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun (CBS) professori Torben Juul Andersen. Kustoksena toimii Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan vakuutustieteen tenure track-professori Timo Rintamäki.