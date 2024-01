Jyväskylän yliopiston englanninkielisten ohjelmien hakijamäärä kasvoi 84 prosenttia

Eilen päättynyt hakuaika toi yliopistolle yhteensä 10 861 hakemusta, jotka kilpailevat yhteensä 372 aloituspaikasta yliopiston 18 eri maisteriohjelmassa. Hakijoita oli yhteensä 8586, sillä yksi hakija voi hakea useampaan ohjelmaan. Viime vuonna hakijoita oli 4662 ja hakemuksia saatiin 6023. Hakijamäärä kasvoi 84 prosenttia ja hakemusten määrä 80 prosenttia. Valtakunnallisesti kevään ensimmäisen yhteishaun hakijamäärä nousi viimevuotisesta noin 5 prosenttia. Yliopistosektorilla kasvu oli suurempaa.

Hakemusmäärissä mitattuna suosituimmaksi kohteeksi nousi informaatioteknologian tiedekunnan Artificial Intelligence 1598 hakemuksella. Kauppakorkeakoulussa International Business and Entrepreneurship keräsi 1422 ja Banking and International Finance 1227 hakemusta. Hakijamäärä kasvoi kaikissa vanhoissa kohteissa ja kolme uutta maisteriohjelmaa keräsivät kukin yli 200 hakijaa.

Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin haettiin kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Tällöin hakija voi samalla sähköisellä hakulomakkeella hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka voivat olla minkä tahansa yhteishakuun osallistuvan korkeakoulun tarjoamia.

Maisteriohjelmat hieno väylä kansainvälistymiseen

Hakijoita oli kaikkiaan 116 eri maasta, suurimpana ryhmänä pakistanilaiset, 2650 hakijaa. EU/ETA-maiden ulkopuolisia hakijoista oli 8062.

”Runsas hakijamäärä kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiimme on hieno ja tärkeä saavutus. Samalla kasvava vetovoima on luonnollisesti aivan välttämätön edellytys sille, että onnistumme tässä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että onnistumme rekrytoimaan hakijajoukosta motivoituneet ja osaavat opiskelijat ja saamme aloituspaikat täyteen. Lisäksi meidän on onnistuttava tuottamaan opiskelijoille mahdollisimman laadukas opiskelukokemus sekä integroimaan heistä merkittävän osan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla näillä osa-alueilla olemme tehneet viime vuosien aikana todella paljon työtä, joten meillä on lupa odottaa hyviä tuloksia tästä merkittävästä kokonaisuudesta”, vararehtori Marja-Leena Laakso iloitsee.

Ohjelmat ovat tarjolla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille hakijoille. Niihin voivat hakea soveltuvan korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet. Ohjelmien kesto on kaksi vuotta ja laajuus 120 opintopistettä. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään lukuvuosimaksu ja osalle opiskelijoista yliopisto myöntää apurahan lukuvuosikustannusten kattamiseen.

Yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin 250 opiskelee englanninkielisissä maisteriohjelmissa ja loput tohtoriohjelmissa tai vaihto-opiskelijoina.

Lisätietoja

Marja-Leena Laakso

Vararehtori

040 805 4024, marja-leena.laakso@jyu.fi

Marita Häkkinen

Suunnittelija (kansainväliset opiskelijavalinnat)

040 805 4913, marita.h.hakkinen@jyu.fi