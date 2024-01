Ennakkotiedote: Kansainvälisen metallitähden Niilo Seväsen eeppinen esikoisromaani Ikitalven polku ilmestyy Kalevalan päivänä 28.2.

Syksyllä 1007 Konstantinopolin tornien ja kupolien yllä loistaa sininen tähti, ja seitsemän vuotta kylmyyden kynsissä värjötelleet ihmiset aavistelevat pahaa. Luutunsoittaja Orfeus saa vastuulleen siskontyttärensä Hallan, ja kaksikko pakenee tyttöä saalistavia palkkasotureita kaupungista metsän siimekseen. Talven poluilla liikkuu hirmuisia olentoja. Kuka lähetti sudet lapsen perään, ja keneen matkalaiset voivat luottaa?



Ikitalven polun tapahtumien taustalla ovat Euroopan historian käännekohdat, kirjailija Niilo Sevänen kertoo.



- Historia on kumminkin tarinan maailmassa nytkähtänyt eri suuntaan. Vuonna 1000 tapahtuu selittämätön luonnonmullistus ja ilmasto kylmenee dramaattisesti. Nykyisten Pohjoismaiden asukkaat ovat joutuneet vaeltamaan etelään lämpimämmille seuduille.



Kirjallisuuden professorin ja kirjastonhoitajan lapsena kasvanutta Sevästä ovat innoittaneet kirjoitustyössä Kalevala ja kirjailijat Mika Waltari, Aino Kallas, Umberto Eco, J. R. R. Tolkien ja George R. R. Martin.



- Mukana on seikkailua, keskiajan historiaa, jännitystä ja fantasiaa, mutta myös huumoria ja vähän romantiikkaakin. Olen kirjoittanut juuri sellaisen teoksen, jonka lukemisesta itsekin nauttisin, Sevänen kertoo.



Tarina lähti versoamaan Seväsen opiskeluaikanaan kirjoittamasta palkitusta Talven portti -novellista. Seväsen yhtye Insomnium teki novellista vuonna 2016 konseptialbumin Winter´s Gate, joka nousi Suomen albumilistan ykköseksi. Talven portti julkaistiin ääni- ja e-kirjana talvipäivän seisauksena 22.12.2023 ja nousi kuunnelluimpien joukkoon.



Niilo Sevänen (s. 1979) on Kotkassa asuva esikoiskirjailija, Insomnium-metalliyhtyeen keulakuvana tunnettu muusikko ja isä. Sevänen varttui kirjojen keskellä Joensuussa ja opiskeli kulttuurihistoriaa Turun yliopistossa. Hän on työskennellyt myös Kotkan kaupungin vt. kulttuurijohtajana.

IG: niilo_sevanen



Niilo Sevänen: Ikitalven polku

398 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 28.2., sekä e- ja äänikirjana 13.3., lukija Raiko Häyrinen



Ikitalven polun esiosa Talven portti ilmestynyt e- ja äänikirjana, lukija Raiko Häyrinen



