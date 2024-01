Uusi golfkausi alkaa messuilta

Golfin suosio lajina on kasvanut viime vuosien aikana. Golfliiton kokonaisjäsenmäärä oli viime elokuussa tehdyn vuositarkastuksen mukaan 155 584 eli 1169 rekisteröitynyttä harrastajaa enemmän vuoteen 2022 verrattuna. Golf sopii liikuntamuodoksi monenlaisille ihmisille ja monenlaisiin elämäntilanteisiin.



– Haluamme kannustaa kaikkia rohkeasti golfin pariin. Golfin pelaamisella on tutkitusti merkittäviä terveyshyötyjä, lisäksi maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä mahdollistaa tasaväkiset kilpailut kaiken tasoisille pelaajille. Perinteiseen tapaan Golfmessuilla on luvassa golfin aloittamisen alue, jossa lajista kiinnostuneet ja vasta-alkaneet voivat kysellä lisätietoja sekä saada vinkkejä golfharrastukseensa. Kannattaa tulla paikalle, tänä vuonna Aloita golf -alueella voi kokeilla myös simulaattorigolfia, sanoo Golfliiton myynti- ja markkinointipäällikkö Kimmo Rantamäki.



– Aloittelevan golfarin lisäksi Golfmessut tarjoaa lajin harrastajalle mahdollisuuden testata uutuusvälineitä, vertailla tuotteita ja saada alan asiantuntijoilta apua oikeanlaisten välineiden ja varusteiden valintaan. Golfmessut on myös ennen kaikkea lajin harrastajien kohtaamispaikka, jossa saa rauhassa innostua golfista ja fiilistellä kauden alkua yhdessä muiden lajiin hurahtaneiden kanssa, toteaa puolestaan Golfmessuista Helsingin Messukeskuksessa vastaava liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila.



Golfvälineet messuilta



Golfmessuilla kävijät voivat testata alkavan kauden uutuusvälineitä ja tehdä hankintoja. Rangella on mahdollista testata kahdeksan eri merkin mailoja.



–– Messut on erinomainen paikka esitellä golfin uutuusvälineitä sekä kertoa tuotteiden uusista ominaisuuksista kuluttajille. Messuilla voi verrata eri hintatason tuotteiden ja brändien eroavaisuutta yhdellä kertaa. Golf yhdistää hienolla tavalla liikunnan, seuran ja ulkoilman, muistuttaa Srixon Europen maavastaava Antti Riihimäki.



Golfmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 22.-24.3.2024. Samaan aikaan järjestetään Kevätmessut, jotka muodostuvat viidestä samanaikaisesta tapahtumasta: Kevätpuutarha, Asu & Remontoi, Oma Mökki, Sisusta ja Lähiruoka & luomu. Kevätmessut avautuvat jo torstaina 21.3. Kaikkiin tapahtumiin on sisäänpääsy samalla lipulla.



