Tervetuloa Otavan kustantamoiden kevätpressiin 25.1. Uudenmaankadulle!

Menestyskirjailijan päätähuimaava fantasiaseikkailu Nic Blake ja ihmeelliset hurmaa pian Suomessa 15.1.2024 08:15:00 EET | Tiedote

Viha jonka kylvät -teoksestaan tunnetun Angie Thomasin fantasiasarja kertoo 12-vuotiaasta Nic Blakesta, joka on ihmeellinen tavisten maailmassa. New York Times -bestsellerkirjailijan uutuus on jännittävä seikkailu täynnä taikaa ja ihmeellisiä käänteitä yhteiskunnallisella kommentaarilla höystettynä.