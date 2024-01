Monet hidasteet helpottavat, mutta Suomen talous kääntyy taantumasta vain nollakasvuun

”Rakennusalan konkursseja nähdään enemmän kuin kymmeneen vuoteen. Samaan aikaan palkkasumma on ollut kasvussa kaikilla muilla toimialoilla rakentamista lukuun ottamatta ja yritysten kokonaismäärä on toki myös kasvanut selvästi finanssikriisin ajoista etenkin palvelualoilla”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen sanoo.

Kun koronakriisi iski naisvaltaisille palvelualoille, rokottaa korkojen nousu, ailahteleva inflaatio ja euroalueen taantuma nyt etenkin miesvaltaisia teollisuusaloja. Konkurssien määrä on syytä suhteuttaa yritysten määrään, sillä esimerkiksi palveluyritysten määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 23 000 kappaleesta noin 32 000:een. Rakennusyritysten kasvu on ollut suhteellisesti pienempi: 50 000:sta 61 000 kappaleeseen.

Hypon talousennuste tälle vuodelle on 0,0 %, mutta kasvu nousee 2,0 %:iin vuonna 2025. Työttömyys kasvaa tänä vuonna ja ulkomaankauppa kangertelee, mutta valtaosa väestöstä vaurastuu, kun inflaatio helpottaa.

Ansiotason nousussa jopa historiallinen muutos

”Korkojen odotettu laskusuunta johtaa siihen, että monissa perheissä asuntolainan korontarkistuspäivä tuo helpotusta arkeen. Lainoja on myös lyhennetty, jolloin velkamäärä pienenee. Kun hallituksen indeksitarkistusten jäädytys ei koske eläkeläisiä, pärjäävät he ja työnsä säilyttävät, säntillisesti asuntolainaansa lyhentäneet palkansaajat tänä vuonna parhaiten. Ansiotason nousu ylittää tällä hetkellä inflaation jopa historiallisen suuresti”, Hypon Keskinen arvioi.