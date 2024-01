Espoon seurakuntien hautausmaille haetaan 76 kausi- ja kesätyöntekijää

Mikä merkitys kausityöntekijöiden työpanoksella on hautausmaille, ylipuutarhuri Miina Renqvist?

– Ilman kausityöntekijöitä hautausmailla ei nurmikkoja saataisi leikattua, eikä kukkia istutettua hoitohaudoille. Puhumattakaan muista kasvukaudella tehtävistä hautausmaiden ylläpitotöistä. Kausityöntekijät mahdollistavat kauniit ja hyvin hoidetut hautausmaat, Renqvist kertoo.

Miina Renqvistin mukaan hautausmaiden kausityöstä voi oppia monenlaisia asioita työelämään varten: yhteistyötaitoja, muiden huomioon ottamista, työelämän sääntöjen noudattamista sekä oman kädenjäljen arvostamista.

– Hautausmaa on kesätyöpaikkana fyysisesti raskas, mutta sosiaalisesti rikas, Renqvist kuvailee.

– Siellä on paljon samanhenkistä porukkaa, eri-ikäisiä, uusia ja vanhoja kausityöntekijöitä. Yleensä löytyy uusia ystäviä. Tarjolla on raitista ilmaa koko päiväksi, eikä työpäivän jälkeen tarvitse välttämättä enää mennä kuntosalille. Kyseessä on erilainen työympäristö, luvassa on varmasti unohtumaton kesä.

Kesätöitä tarjolla kahdellekymmenelle 16–17-vuotiaalle kuukauden ajaksi

Hautausmaille palkataan kaksikymmentä iältään 16–17-vuotiasta nuorta kesätyöntekijää neljän viikon mittaiseen työsuhteeseen. Työtehtävinä on hautausmaiden yleishoito ja hautojen hoito, muun muassa kitkentää, haravointia, kukkapenkkien hoitamista ja nurmikon leikkaamista. Työt alkavat kesä-heinäkuussa. Hakuaika päättyy 11.2. Kesätyöntekijöitä (16–17 v.) Espoon hautausmaille - Espoon seurakuntayhtymä - KirkkoRekry

Kausitöitä tarjolla viidellekymmenelle määräaikaiselle työntekijälle

Haussa on 50 määräaikaista kausityöntekijää, joiden työtehtäviin kuuluvat hautausmaiden yleishoito ja hautojen hoito. Paikat on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille. Päätyönä on kunnostaa ja hoitaa ne yksityisten haudat, jotka hautainhoitorahasto ja seurakuntayhtymä ovat ottaneet hoidettaviksi.

Työt alkavat huhti-kesäkuussa tai sopimuksen mukaisesti. Hakuaika päättyy 11.2. Kausityöntekijöitä Espoon hautausmaille - Espoon seurakuntayhtymä - KirkkoRekry

Haussa on viisi kausityönjohtajaa ja yksi ympäristönhoitotyöntekijä

Haussa on myös viisi määräaikaista hoito- ja kunnossapitotöihin osallistuvaa kausityönjohtajaa. Toiveena on puutarhurin tutkinto sekä puutarha-alan työkokemus, hautausmaan hoidon käytännön tuntemus sekä esimiestaidot. Työt alkavat huhtikuussa tai sopimuksen mukaisesti. Hakuaika päättyy 31.1. klo 12. Linkki sähköiseen hakuun on Hautausmaan kausityönjohtaja - Espoon seurakuntayhtymä - KirkkoRekry

Kirkon ja Kappelin hautausmaiden ulkopuolisille alueille haetaan hoito- ja kunnossapitotöihin osallistuvaa ympäristönhoitotyöntekijää määräaikaiseen työsopimussuhteeseen. Toiveena hakijalle on puutarhurin tutkinto, puutarha-alan työkokemus sekä ylläpitotöiden käytännön tuntemus. Työt alkavat huhtikuussa tai sopimuksen mukaisesti. Hakuaika päättyy 31.1. klo 12 ja paikkaa haetaan sähköisesti: Ympäristönhoitotyöntekijä - Espoon seurakuntayhtymä - KirkkoRekry

Lisätietoja kaikista kausi- ja kesätyöpaikoista antaa hautaustoimen työnjohtaja Sirpa Lehtinen, p. 09 8050 2356 arkisin klo 13–14. Kaikkiin työpaikkoihin haetaan sähköisen järjestelmän Kirkkorekryn kautta.